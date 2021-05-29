Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşmenin yeni aşaması için 1 Haziran'ı işaret ederken, turizmciler de 'yeni normal' hazırlıklarını sürdürüyor. Turizm acenteleri ise rezervasyon taleplerine karşı yoğun mesai harcıyor.

Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “11 yıldır turizm sektöründe hizmet veriyoruz. Birçok şirket gibi bizler de umutsuzluğa kapıldık ama gelen rezervasyon talepleri, yeniden yüzümüzü güldürdü. Bu sezon sektör olarak rekor kıracağız. Özellikle iç pazarda büyük hareket sağlayacağız” diye konuştu.

2021 yılı rezervasyonlarına ilişkin Becer, “Geçen sene ortalama tesis kalış süreleri 3 gündü, bu sene pandeminin de etkisiyle ortalama kalış süreleri 6 güne çıktı. Yerli turist bu yıl daha uzun tatil yapacak” dedi.

"Ertelemeli kampanyalar daha çok tercih edildi"

Rusya'nın uçuş yasaklarını uzatmasıyla birlikte, ağustos ayına kadar Rus turistin yerine yerli turist göreceklerini kaydeden Becer, “1 Haziran'dan sonra Ege ve Akdeniz'e göç başlayacağını söyleyebilirim. Aşılanmanın hızlanması ile birlikte yine Avrupa'dan yoğun talep göreceğimize inanıyorum. Bu sezon mart ayı yerine haziranda başlasa da, pandemi döneminin acısı çıkacak” ifadelerini kullandı.

Ödeme yöntemlerine de dikkat çeken Becer, “Talepli olarak tatil rezervasyonlarına kredi kartı kullanımları çıkıyor. Ertelemeli kampanyalar daha çok tercih edildi. Taksitli tatil alışkanlığı bu yılda da değişmedi ”dedi.

"Türkiye'nin tanıtımına ağırlık vermeliyiz"

Becer, Türkiye'ye en fazla döviz getirisini turizmin sağladığını hatırlatarak, “Yurtdışı turizm gelirlerini artırmak için Türkiye'nin tanıtımına yaptırılması gerekiyor. Tüm değişen pazarlama modelleri, turizm sektörü için de geçerli oldu. Influencer marketingin turizm tesislerimizin tanıtımlarında en etkili pazarlama yöntemi olduğunu gördük” değerlendirmesinde bulundu.