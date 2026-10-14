Yerli ve milli 6G şebeke çözümleri sahada

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Turk­cell 6GEN.LAB yürütücü­lüğünde, TÜBİTAK MAM MİLTAL ve TÜBİTAK BİL­GEM HİSAR ekiplerinin or­tak çalışmasıyla geliştirilen statik ve uyarlanabilir akıl­lı yüzey prototiplerinin ilk ticari testleri tamamlandı. Testlerde, yerli tasarımların sinyal performansını önem­li ölçüde artırdığı görüldü. Turkcell Kartal Plaza ve TÜ­BİTAK Gebze Kampüsü’n­de gerçekleştirilen testlerde prototipler, 5G’nin 3,7 GHz ve 26 GHz frekanslarında denendi.

Çözümlerin özel­likle yoğun şehir merkezle­ri, kapalı alanlar ve cihaz yo­ğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kapsama ve ve­rimliliği artırması hedefle­niyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Tür­kiye’nin ilk yerli SRS, STS ve RIS tasarımlarını geliş­tirdiklerini belirterek, “N78 frekans bandında geliştiri­len ilk yerli RIS prototipi, ül­kemizin 6G vizyonu doğrul­tusunda önemli bir AR-GE kazanımı niteliğinde” dedi. Çalışmaların uluslararası standardizasyon süreçlerin­de Türkiye’nin rekabet gü­cünü artıracağını vurgula­yan Aydın, gelecek dönemde yeni nesil meta-yüzey ve ye­niden yapılandırılabilir akıl­lı yüzey çözümlerinin ürün­leşmesine odaklanacakları­nı kaydetti.

“6G inovasyonlarında öncü konumdayız”

Turkcell Şebeke Tekno­lojilerinden Sorumlu Ge­nel Müdür Yardımcısı Veh­bi Çağrı Güngör ise 5G ya­tırımlarını sürdürürken 6G’nin geniş bant ve düşük gecikmeli haberleşme ser­vislerine hazırlandıklarını belirtti. Güngör, “Özellikle cihaz yoğunluğu yüksek şe­hir merkezleri, finans ve ti­caret merkezleri, büyük et­kinlik alanları gibi bölgeler­de kapsama ve verimliliği artıracak yeni nesil tekno­lojilere yatırım yapıyoruz” diye konuştu. Güngör, yerli prototiplerin geliştirilmesine

katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.