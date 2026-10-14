Yerli ve milli 6G şebeke çözümleri sahada
Türkiye’de 5G’nin devreye alınmasıyla yeni nesil bağlantı teknolojilerine yönelik çalışmalar hız kazanırken, TÜBİTAK ve Turkcell 6G alanında stratejik iş birliğine imza attı.
Turkcell 6GEN.LAB yürütücülüğünde, TÜBİTAK MAM MİLTAL ve TÜBİTAK BİLGEM HİSAR ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen statik ve uyarlanabilir akıllı yüzey prototiplerinin ilk ticari testleri tamamlandı. Testlerde, yerli tasarımların sinyal performansını önemli ölçüde artırdığı görüldü. Turkcell Kartal Plaza ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde gerçekleştirilen testlerde prototipler, 5G’nin 3,7 GHz ve 26 GHz frekanslarında denendi.
Çözümlerin özellikle yoğun şehir merkezleri, kapalı alanlar ve cihaz yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kapsama ve verimliliği artırması hedefleniyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye’nin ilk yerli SRS, STS ve RIS tasarımlarını geliştirdiklerini belirterek, “N78 frekans bandında geliştirilen ilk yerli RIS prototipi, ülkemizin 6G vizyonu doğrultusunda önemli bir AR-GE kazanımı niteliğinde” dedi. Çalışmaların uluslararası standardizasyon süreçlerinde Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Aydın, gelecek dönemde yeni nesil meta-yüzey ve yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzey çözümlerinin ürünleşmesine odaklanacaklarını kaydetti.
“6G inovasyonlarında öncü konumdayız”
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör ise 5G yatırımlarını sürdürürken 6G’nin geniş bant ve düşük gecikmeli haberleşme servislerine hazırlandıklarını belirtti. Güngör, “Özellikle cihaz yoğunluğu yüksek şehir merkezleri, finans ve ticaret merkezleri, büyük etkinlik alanları gibi bölgelerde kapsama ve verimliliği artıracak yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyoruz” diye konuştu. Güngör, yerli prototiplerin geliştirilmesine
katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.