Yerli ve milli projelerin alüminyumunu üretecek

20 Nisan 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Kibar Grubu şirketlerinden Assan Alüminyum, direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemiyle alüminyum yassı mamül üretim yatırımı için “Proje Bazlı Teşvik Sistemi”ne dahil oldu.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, yatırımını Karasu’da planladıkları 900 milyon dolar değerindeki tesisin, Türkiye’nin ilk modern ve hızlı alüminyum sıcak haddeleme tesisi olacağını belirtti. Yatırımın pek çok ürünün yerlileştirilmesi açısından büyük önemi var. Kayabaşı bu önemi şu sözlerle anlattı: “Yüksek katma değerli yassı alüminyum ürün tedariğini bugün tamamen ithalatla karşılayan havacılık, otomotiv ve savunma sanayii gibi bazı sektörler, planladığımız tesis sayesinde yerli, güvenilir ve düzenli bir kaynak sağlayabilecekler. Yatırımımızın, bu alanlarda Türkiye’de yapılan diğer projelere de katkı sağlayacağını söylemek mümkün.”

Yatırım henüz hayata geçmedi. Kayabaşı süreci en hızlı ve etkin şekilde tamamlayabilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi. Kayabaşı teşvik kapsamında hayata geçecek projelerin hem stratejik hem de teknolojik özellikleri sayesinde, Türkiye’nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını, uluslararası arenadaki gücünü artıracağını düşünüyor. Şöyle anlattı: “Ülkemizin gelişim ivmesinin daha da hızlanması için önemli bir adım daha olan, üretimi destekleyen bu sistem sayesinde dışa bağımlılığımız azalacak, ihracat gücümüz artacak. Ülkemizin dış ticaret dengesine pozitif yönde fayda sağlanacak. Bu da cari açığın azalmasında önemli bir etken olacak. Assan Alüminyum olarak bizler de tesisimizde 640 kişiye istihdam alanı açacağız.”

Alüminyum folyo üretiminde Avrupa’da ilk 3 arasında

Peki bu yatırım Kibar’ı global arena ve Avrupa’da nereye taşır? Kayabaşı şöyle yanıtladı: “Türkiye’de alüminyum sektöründe pazar lideriyiz. Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün toplam üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiriyoruz. Alüminyum folyo üretiminde ise Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri konumundayız. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sene de Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’da da faaliyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Sektörün büyüme rakamlarında önemli bir rol oynuyoruz. Katma değeri yüksek sıcak hadde ürünlerini de ürün gamımıza kattığımız zaman Assan Alüminyum markası daha da güçlenecek, global yassı alüminyum sektöründe çok daha önemli bir oyuncu konumuna gelecektir.”

Yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç olarak görmeli

Kayabaşı umutlu; “Proje Bazlı Teşvik Sistemiyle desteklenecek projelerle, ülkemiz için son derece kritik öneme sahip alanlarda yatırımlar hayata geçecek. Bu yatırımlar sayesinde, dışa bağımlılık azalacak, maliyetler düşecek ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümü daha da hızlanacak” dedi. Kibar CEO’Su, şöyle devam etti: “Yapılan çalışmayı geniş kapsamlı, birçok yatırımın bir arada değerlendirildiği ve yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç gibi görmek lazım. Türkiye’deki ekonomik gelişmenin ötesinde, böyle büyük yatırımların yapılması son derece değerli."