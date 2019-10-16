Yerliye TL, yabancıya dövizle satacak
Mecidiyeköy’deki Eski Likör Fabrikası arazisinde yapımı tamamlanan Quasar İstanbul’un içinde yer alan 196 bağımsız üniteyi İşPörtföy aldı. Yerliye TL, yabancıya ise döviz ile alma imkânı sunulan projede, 1+1 daire fiyatları 647 bin dolardan başlıyor.
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