Yeşil Çevre'den 60 milyonluk yeni yatırım

Ocak ayında başlattıkları projenin bugün açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın 60 milyon liraya mal olan tesisin nasıl çalışacağı ile ilgili bilgi verdi.

Şehrin doğu tarafında Uludağ OSB, Barakfakih OSB, Kestel OSB ve İsabey Bölgesi'nde iş ortağı 430 fabrikanın üretim sonucu oluşan ambalaj atıklarını Yeşil Çevre olarak satın aldıklarını ve burada ayrıştırarak tekrar geri kazanım için ekonomiye dahil edip değerlendirdiklerini ifade eden Aydın, "Yeşil Çevre 1998 yılında kurulmuş bir kooperatif, dolayısıyla Bursa'mızın doğu bölgesinde bugün için 3 OSB'ye hizmet vermekte. Kurulduğu yıllarda organize sanayi bölgeleri değil sadece sanayi kuruluşlarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. O gün itibariyle üretimden oluşan atık sularının arıtılması maksadıyla kuruluyor bugün itibarıyla 430 ortağa ulaşmıştır. 3 OSB'deki bütün işletmeler bizim Yeşil Çevre'nin ortağıdır. Aynı zamanda tabii Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ de bu yapının içinde olması nedeniyle ülkemizde örnek bir model teşkil etmektedir" dedi.

Hergün 100 bin metreküp atık su işleniyor

Yeşil Çevre'nin 2006 yılından bu yana su arıttığını ve 18 yıldır ortaklarına katma değer sağladığını hatırlatan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, "Bugün itibariyle 100 bin metreküp günlük bir atık su arıtma tesisi işletiyoruz. 150 bin metreküp altyapıya sahip onun akabinde ortaklarımızın yine talepleri doğrultusunda bünyemizde bulunan laboratuvarımızda ortaklarımızın sularına analiz hizmeti veriyoruz. Çünkü özellikle ihracatçı ortaklarımız bu hizmete ihtiyaç duymaktadır. 2014 yılında bir kapasite artırımına gittik 100 bin metreküp bir arıtma kapasitesine o yıl itibariyle kavuştuk" diye konuştu.

Ortakların üretimlerden doğan ambalaj atıklarını yasalara uygun, lisanslı bir şekilde değerlendirme ihtiyacı doğmasından kaynaklı, 60 milyon liralık yatırımla Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni hizmete aldıklarını ifade eden Aydın, "Ortaklarımızın bu noktada talepleri oldu. Yeşil Çevre'nin kuruluş amacı bu bölgedeki sanayi kuruluşlarının zaten ihtiyaç duyduğu hizmetleri üretmektir. Dolayısıyla bu hizmeti de tamamladıktan sonra yeni bir projemiz su geri kazanım projesi. Malumunuz olduğu üzere bu iklim değişiklikleri Avrupa yeşil mutabakatın benzeri uygulamalar veya kurallar artık ülkemizin de uyması gereken mevzuatlar oluyor. Dolayısıyla bunlara hazırlık olması bakımından hem de yeraltı sularının zenginleşmesine katkı sağlamak adına Yeşil Çevre günlük 50 bin metreküplük su geri kazanım projesini hızlandırmış bulunuyor. Öyle umuyorum ki 2025 yılı bu projeyi başladığımız yıl olacak diye değerlendiriyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde artık Yeşil Çevre'nin ortakları kirlettikleri suyun yüzde belli bir nispetini Yeşil Çevre'den almak suretiyle geri kazanım suyunu kullanan bir işletme olacak.

Bunlar da tabii Avrupa Birliği mevzuatlarına göre olumlu bir puan. Bu da bizim ihracatçı ortaklarımız için artı bir puan. Onlara katma değer sağlamış, ekonomilerine güç katmış olacak. Yeşil Çevre kuruluş amacı nedeniyle ileriki dönemlerde de buna benzer çevresel projelerini hayata geçirmek düşüncesindedir. Gelecekte bu projeleri gerçekleştirdikten sonra bu defa çok kapsamlı bir bertaraf tesisi Yeşil Çevre'nin gündemindedir. Dolayısıyla bu bertaraf tesisini icra ettiğimizde, Yeşil Çevre bu dönem hem bu ortaklarının hem Bursa'daki bütün geri kazanım sağlanacak enerjiye dönüşecek bir bertaraf tesisini vücuda getirmiş olacak. Bu da bizim ileri hedefte tayin ettiğimiz bir projemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

430 ayrı fabrikanın üretime bağlı olarak oluşan tehlikesiz atıklarını değeriyle alıp işlediklerini ve ekonomiye geri kazandırdıklarına dikkat çeken Aydın, "Bu işin lisans sahibiyiz. Zararsız atıkları ayrıştırıp burada presleyerek geri kazanımcılara göndermekteyiz. Dolayısıyla Yeşil Çevre'nin ortaklarına verdiği bu hizmet aynı zamanda ortaklarına bir katma değer sağlıyor. Onların lisanslı bir kuruluş olmamız nedeniyle yasalara uygun bir şekilde atıklarının bertarafını sağlamış oluyoruz. Bu yönüyle önemli. Topyekun entegre bir şekilde ortaklarımıza hizmet eden Yeşil Çevre için bu projemiz önemli bir yer işgal etmektedir. Dolayısıyla ambalaj atıklarının ayrışması konusunda daha da gelişecek, büyüyecek, kapasitesi artacak ve bunu ortakların dışında Bursa'ya şamil bir şekilde bu ambalajları toplayan, ayrıştıran ve ekonomiye kazandıran bir tesis olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son olarak 60 milyon TL'lik Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi yatırımının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, "Yeşil Çevre bu yatırımı kendi bütçesinden herhangi bir krediye ihtiyaç duymadan yapabildi. Tabii gelecekte bu tesis büyüyecek daha büyük yatırımları kendi içinde yapacağız. İhtiyaç duyulan ekipmanlar temin edilecek. Kapasite artırılacak ve buradaki bütün ambalaj atıklarını toplayan ayrıştıran buna cevap verebilen, Bursa piyasasına da cevap verebilen, hizmet edebilen bir tesis olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.