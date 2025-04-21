“Yeşil dönüşüm, ‘üçüz dönüşüm’ ekseninde ilerliyor”

ERTA Yönetim Ku­rulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, son 10 yılda sürdürüle­bilirlik ve entegre raporlama alanında hem ulusal hem de küresel ölçekte önemli bir et­ki gücüne ulaştıklarını kay­dederek, “Bu yolculukta ül­kemizin yeşil dönüşüm ko­nusundaki kararlılığı ‘üçüz dönüşüm’ eksininde bütün­cül bir yaklaşımla ilerliyor” dedi.

Entegre raporlama ve en­tegre düşünceye ilişkin ulu­sal düzeyde farkındalığı ar­tırmak, kurumların kapa­sitesini geliştirmek ve iyi uygulamaların paylaşıl­masını sağlamak amacıy­la faaliyet gösteren ERTA, Türkiye’nin yeşil dönüşü­müne katkı sunacak etkin­likler gerçekleştirmeye de­vam ediyor.

ERTA’nın kuru­luşunun 10. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Türkiye›nin Yeşil Dönüşüm Uyum Sü­reci: Strateji, Politika ve Uy­gulamalar” temalı toplan­tı ve ‘TSRS Uyumlu Enteg­re Raporlama ve Denetimi Teknik Çalıştay’ı düzenledi.

Etkinliğe Sanayi ve Tekno­loji Bakan Yardımcısı Dr. Ali Çetin Dönmez, Sermaye Pi­yasası Kurulu (SPK) Başka­nı İbrahim Ömer Gönül, Ka­mu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru­mu (KGK) Başkanı Dr. Hasan Özçelik, ISSB Yönetim Ku­rulu Üyesi Veronika Pount­cheva, Borusan Holding Fi­nansman, Mali İşler ve Or­tak Hizmetler Başkanı, Grup CFO’su Barış Kökoğlu ve ER­TA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras katıldı.

“Bir üst yapının oluşturulması önemli”

ERTA’nın son 10 yılda önemli bir etki güzü elde et­tiğine işaret eden Prof. Dr. Güler Aras, “10 yıl boyunca üyelerimizin ve paydaşları­mızın desteğiyle büyüyen ve güçlenen Derneğimiz, bugün yeşil dönüşüm, sürdürüle­bilirlik ve kurumsal raporla­ma ekosistemlerinde dönü­şüme yön veren önemli bir platform haline geldi.

Bu yol­culukta, ülkemizin yeşil dö­nüşüm konusundaki kararlı­lığı, ‘üçüz dönüşüm’ eksenin­de bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. Kamu ve düzenle­yici kurumların öncülüğün­de; tüm paydaşların güçlü uyum ve iş birliğiyle şekille­nen bu süreç, ülkemizin sür­dürülebilir kalkınma hedef­lerine ulaşmasında kritik rol oynuyor. Dünyada ilk kez IFRS Küresel Sürdürülebi­lirlik Standartları’yla uyum­lu raporların Türkiye’de ha­zırlanmış olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır.

Bu dönüşüm sürecinin başarı­sı; güçlü bir stratejik çerçe­ve, etkin kamu-piyasa iş birli­ği ve nitelikli koordinasyon­la mümkündür. Bu nedenle sürdürülebilirlik süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilir finans hedeflerini destekle­yecek şekilde tüm paydaşları bir araya getiren bir ‘üst yapı’ oluşturulması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma­nın anahtarı olan yeşil dö­nüşüm, yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zaman­da ekonomik ve sosyal bir zo­runluluk olduğunu vurgula­yan Sanayi ve Teknoloji Ba­kan Yardımcısı Dr. Ali Çetin Dönmez, AB Yeşil Mutaba­katı’nın tüm tedarik zincirini etkileyeceğini, yatırımların ve rekabetin de belirleyicisi olacağını söyledi.

“Risk yönetiminin güçlendirilmesi kritik”

Sermaye Piyasası Kuru­lu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül da yeşil dönü­şümün entegre raporlama çerçevesi olmadan sağlık­lı şekilde ölçülmesi ve uy­gulanmasının mümkün ol­madığının altını çizerek, “Şirketlerin yeşil dönüşüm sürecine entegre olması; yal­nızca çevresel sorumluluk açısından değil, yatırımcı il­gisini çekmek, piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve risk yönetimini güçlendir­mek açısından da kritik öne­me sahip” dedi.

Sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevreyle sınırlı bir başlık olmadığını söyleyen KGK Başkanı Dr. Hasan Öz­çelik, ekonomik dayanıklı­lık, toplumsal kapsayıcılık ve iyi yönetişim ilkeleriyle birlikte ele alınması gereken bütüncül bir kurumsal so­rumluluk alanına dönüştü­ğünü belirtti.

Borusan Gru­bu olarak iş yapış şekillerin­de sürdürülebilirliğin tüm unsurlarını benimseyerek, sektörün dönüşümüne ön­cülük etmeye çalıştıklarını aktaran Borusan Holding Fi­nansman, Mali İşler ve Or­tak Hizmetler Başkanı ve Grup CFO’su Barış Kökoğlu, bu yaklaşımla uzun yıllardır sürdürülebilirlik raporlarıy­la, son 4 yıldır ise Entegre Fa­aliyet Raporu ile çalışmaları­nı tüm paydaşlarıyla paylaş­tıklarını iletti.