“Yeşil dönüşüm, ‘üçüz dönüşüm’ ekseninde ilerliyor”
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA), düzenlediği etkinlikte sürdürülebilirlik, kurumsal raporlama ve yeşil dönüşüm alanlarındaki kritik gündemleri kamu, özel sektör, düzenleyici kurumlar sivil toplum ve akademi temsilcileriyle masaya yatırdı.
ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, son 10 yılda sürdürülebilirlik ve entegre raporlama alanında hem ulusal hem de küresel ölçekte önemli bir etki gücüne ulaştıklarını kaydederek, “Bu yolculukta ülkemizin yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığı ‘üçüz dönüşüm’ eksininde bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor” dedi.
Entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmak, kurumların kapasitesini geliştirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ERTA, Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sunacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.
ERTA’nın kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Türkiye›nin Yeşil Dönüşüm Uyum Süreci: Strateji, Politika ve Uygulamalar” temalı toplantı ve ‘TSRS Uyumlu Entegre Raporlama ve Denetimi Teknik Çalıştay’ı düzenledi.
Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Ali Çetin Dönmez, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Hasan Özçelik, ISSB Yönetim Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva, Borusan Holding Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı, Grup CFO’su Barış Kökoğlu ve ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras katıldı.
“Bir üst yapının oluşturulması önemli”
ERTA’nın son 10 yılda önemli bir etki güzü elde ettiğine işaret eden Prof. Dr. Güler Aras, “10 yıl boyunca üyelerimizin ve paydaşlarımızın desteğiyle büyüyen ve güçlenen Derneğimiz, bugün yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kurumsal raporlama ekosistemlerinde dönüşüme yön veren önemli bir platform haline geldi.
Bu yolculukta, ülkemizin yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığı, ‘üçüz dönüşüm’ ekseninde bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. Kamu ve düzenleyici kurumların öncülüğünde; tüm paydaşların güçlü uyum ve iş birliğiyle şekillenen bu süreç, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynuyor. Dünyada ilk kez IFRS Küresel Sürdürülebilirlik Standartları’yla uyumlu raporların Türkiye’de hazırlanmış olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır.
Bu dönüşüm sürecinin başarısı; güçlü bir stratejik çerçeve, etkin kamu-piyasa iş birliği ve nitelikli koordinasyonla mümkündür. Bu nedenle sürdürülebilirlik süreçlerini yönetecek ve sürdürülebilir finans hedeflerini destekleyecek şekilde tüm paydaşları bir araya getiren bir ‘üst yapı’ oluşturulması büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olan yeşil dönüşüm, yalnızca çevresel bir gereklilik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Ali Çetin Dönmez, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm tedarik zincirini etkileyeceğini, yatırımların ve rekabetin de belirleyicisi olacağını söyledi.
“Risk yönetiminin güçlendirilmesi kritik”
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül da yeşil dönüşümün entegre raporlama çerçevesi olmadan sağlıklı şekilde ölçülmesi ve uygulanmasının mümkün olmadığının altını çizerek, “Şirketlerin yeşil dönüşüm sürecine entegre olması; yalnızca çevresel sorumluluk açısından değil, yatırımcı ilgisini çekmek, piyasalarda rekabet gücünü artırmak ve risk yönetimini güçlendirmek açısından da kritik öneme sahip” dedi.
Sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevreyle sınırlı bir başlık olmadığını söyleyen KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik, ekonomik dayanıklılık, toplumsal kapsayıcılık ve iyi yönetişim ilkeleriyle birlikte ele alınması gereken bütüncül bir kurumsal sorumluluk alanına dönüştüğünü belirtti.
Borusan Grubu olarak iş yapış şekillerinde sürdürülebilirliğin tüm unsurlarını benimseyerek, sektörün dönüşümüne öncülük etmeye çalıştıklarını aktaran Borusan Holding Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı ve Grup CFO’su Barış Kökoğlu, bu yaklaşımla uzun yıllardır sürdürülebilirlik raporlarıyla, son 4 yıldır ise Entegre Faaliyet Raporu ile çalışmalarını tüm paydaşlarıyla paylaştıklarını iletti.