Yeşil enerjiyle süt üretmek için butona bastı

Başak Nur GÖKÇAM

Lactalis bünyesinde faa­liyetlerini sürdüren ve endüstriye giden sütün yüzde 12’sini satın alan İçim Süt, yatırım yönünü yeşile çe­virdi. 6 üretim tesisi ile faaliyet gösteren şirket, sürdürülebi­lirlik hedeflerine ulaşma doğ­rultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk fazını İzmir Tire’deki fabrikasında hayata geçirdi. Günlük 5 bin ton süt iş­leme kapasitesi bulunan İçim Süt, fabrikalarındaki yenile­nebilir enerji yatırımlarını ta­mamladığında şebekeden al­dığı elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını güneş ve rüzgârdan sağ­layacağını duyurdu. İlk etapta Tire fabrikasında güneş enerji santralini kuran İçim Süt, son­raki adımlarda ise Pamukova ve Karaman’daki fabrika saha­larında güneş enerjisi santrali, Lüleburgaz’daki fabrika saha­sında ise rüzgâr türbini kuru­lumu planlıyor. Hedef ise fabri­kalar dışındaki sahalarda yapı­lacak yatırımlarla 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji kul­lanımı yüzde 100’e taşımak.

Dönüşümü daha ileri taşıyacağız

Karbon emisyonu azaltımı için sürdürülebilirlik odak­lı çalışmalar odağında iler­lediklerini belirten İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “2033 yılı­na kadar karbon ayak izimizi yüzde 50 azaltmak, 2050 yı­lında ise tamamen bertaraf etmek istiyoruz. Bu amaçla ilk yatırımlarımızı yenilene­bilir enerji tarafına yaptık ve Tire’deki fabrikamıza güneş enerjisi santrali (GES) kurduk. Tire fabrikamızda devreye al­dığımız güneş enerji santra­liyle geniş kapsamlı yenilene­bilir enerji yatırımları hamle­sini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradaki GES ile 2 bin 835 MWh elektrik enerjisi üretilerek elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’i güneşten sağlanacak. Aynı zamanda yıl­da bin 500 ton karbon emisyo­nu da azaltılmış olacak. Yılda Fabrikalarımızdaki yatırımla­rımızı tamamladığımızda da, şebekeden aldığımız elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenile­nebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız” dedi.

Gelecek dönemde sadece fabrikalarda değil, fabrikaların dışındaki sahalarda da güneş panelleri ve rüzgâr türbini ku­rarak enerji dönüşümümüzü daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Sözen, “Bu yatırımla­rımızın tüm fazları tamamlan­dığında yılda 80 bin MWh ye­nilenebilir enerji üretmeyi he­defliyoruz. Böylece şebekeden aldığımız elektriğin tamamı­nı yeşil enerji kaynaklarından sağlamış olacağız” diye ekledi.

Fabrikalar dışında ayrıca başka arazilerde de güneş tar­laları oluşturacaklarının bilgi­sini veren Sözen, “Başka arazi­lerde yenilenebilir enerji üre­terek karbon emisyonumuzu azaltmayı amaçlıyoruz. Bu sü­reçte ilgili diğer şirketlerle or­tak çalışıyoruz ve yatırımları beraber gerçekleştirme hazır­lığındayız. Devlet tarafından bizim için sağlanan kapasi­te alanı ile yenilenebilir enerji üretimimizi de sürdüreceğiz. Türkiye’nin önümüzdeki yıl­larda yurtdışındaki yatırım­cıları çekmek için çok ciddi, agresif yenilenebilir enerji atılımı yapacağıyla ilgili bildi­rimler var. Biz bu kapasitele­rin takibini de yapıyoruz. Bi­zim için eğer kapasite dağılımı olursa biz de anlaşmalar dahi­linde projelendirmeye başla­mış oluruz” diye konuştu.

Yılda 20 milyon euro yatırım

Yeniliğe odaklı bir şirket ol­duklarının altını çizen Ali Sö­zen, “İnovasyon kaslarımı­zı geliştirdik. Tüketici de bizi yenilikçi bir şirket olarak ta­nıyor. Kendimizi sektöre yön veren şirket olarak tanımlıyo­ruz. Her yıl yaklaşık 20 milyon euro yatırım yapıyoruz. Bu ya­tırımlar daha çok otomasyon niteliğinde oluyor. Amacımız, yeniliklerle tüketiciye daha faydalı ve yenilikçi ürünler sunmak” diye ekledi.

Yüzde 5-10 arası maliyet avantajı sağlanacak

Tire fabrikasındaki GES yatırımında toplam 4 bin adet güneş paneli kullanıldığını söyleyen İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “Güneş enerjisi projelerimizin tamamında ise toplamda 15 bin adet güneş paneli kullanacağız. Tire’deki GES yatırımımızın bize yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir maliyet avantajı sağlayacağını öngörüyoruz. Yani bu sayede hem tasarruf edeceğiz hem de ekonomik kazanç elde edeceğiz. Projelerimizin de iki yılda hepsini tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Almanya’ya ayran gönderiyoruz”

İçim Süt olarak 20 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarının bilgisini de veren İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “Orada meyveli aromatik ayranların üretimi yapılıyor fakat sade ayranın otantik oluşu da ilgi topluyor. O nedenle biz Almanya’ya direkt ayran göndermeye başladık. Bu sayede ayranın Avrupa’daki içimini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.