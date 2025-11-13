Yeşilova Holding, 50. yılında sürdürülebilirliğe odaklandı

Nezaket ÇETİN

Toplantıda konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Ali İhsan Yeşilova, 1975’te Bursa Gazcılar Caddesi’nde açı­lan küçük bir alüminyum dükkâ­nıyla başlayan yolculuğun bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüğünü anlattı.

Konuşmasında global ölçekte sektörü değerlendiren İcra Ku­rulu Başkanı Yalçın Yeşilova ise şunları söyledi: “Bugün alümin­yum yalnızca bir sanayi girdisi değil; geleceğin yaşam biçimini şekillendiren stratejik bir mal­zeme konumunda. Global ölçek­te yıllık yaklaşık 72 milyon ton birincil alüminyum üretimi ya­pılırken, 2050’ye kadar bu raka­mın 100 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 42 milyon ton olan ikincil alüminyum üre­timinin ise 90 milyon tonu aşma­sı bekleniyor.”

Yalçın Yeşilova, grubun eks­trüzyon kapasitesinin son beş yılda 30 bin tondan 50 bin to­na çıktığını, otomotivde üretim hacminin iki, raylı sistemlerde ise üç katına ulaştığını belirtti.

“Raylı sistemlerde 5 kıtaya ihracat yapıyoruz”

“Alüminyum profil ve döküm parçalarını tek çatı altında üre­ten, bunları birleştirme tekno­lojisine sahip Avrupa’daki üç firmadan biriyiz” diyen Yalçın Yeşilova, raylı sistemlerde beş kıtaya ihracat yapan, dünya­nın önde gelen tren üreticileri­nin stratejik iş ortağı konumun­da olduklarını kaydetti. Yeşilo­va ayrıca, Türkiye’nin hızlı tren projesinde, tüm iç vagonların tasarımı, üretimi ve montajının şirket tarafından yürütüldüğü­nü belirtti.