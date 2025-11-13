Yeşilova Holding, 50. yılında sürdürülebilirliğe odaklandı
Alüminyum ekstrüzyon, otomotiv yan sanayi, raylı sistem çözümleri, yüksek basınçlı döküm ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Yeşilova Holding, 50. kuruluş yılını kutladı. 50. yıl nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda grubun önümüzdeki dönem stratejileri değerlendirildi.
Nezaket ÇETİN
Toplantıda konuşan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, 1975’te Bursa Gazcılar Caddesi’nde açılan küçük bir alüminyum dükkânıyla başlayan yolculuğun bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüğünü anlattı.
Konuşmasında global ölçekte sektörü değerlendiren İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova ise şunları söyledi: “Bugün alüminyum yalnızca bir sanayi girdisi değil; geleceğin yaşam biçimini şekillendiren stratejik bir malzeme konumunda. Global ölçekte yıllık yaklaşık 72 milyon ton birincil alüminyum üretimi yapılırken, 2050’ye kadar bu rakamın 100 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 42 milyon ton olan ikincil alüminyum üretiminin ise 90 milyon tonu aşması bekleniyor.”
Yalçın Yeşilova, grubun ekstrüzyon kapasitesinin son beş yılda 30 bin tondan 50 bin tona çıktığını, otomotivde üretim hacminin iki, raylı sistemlerde ise üç katına ulaştığını belirtti.
“Raylı sistemlerde 5 kıtaya ihracat yapıyoruz”
“Alüminyum profil ve döküm parçalarını tek çatı altında üreten, bunları birleştirme teknolojisine sahip Avrupa’daki üç firmadan biriyiz” diyen Yalçın Yeşilova, raylı sistemlerde beş kıtaya ihracat yapan, dünyanın önde gelen tren üreticilerinin stratejik iş ortağı konumunda olduklarını kaydetti. Yeşilova ayrıca, Türkiye’nin hızlı tren projesinde, tüm iç vagonların tasarımı, üretimi ve montajının şirket tarafından yürütüldüğünü belirtti.