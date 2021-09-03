Yeşilova Holding’in 5 yıllık stratejisi hazır

BURSA (DÜNYA) - 1975 yılında Can Alüminyum’un kurulmasıyla serüvenine başlayan Yeşilova Holding, bünyesindeki 8 şirketiyle alüminyum alanındaki başarısını; otomotiv, raylı sistemler, mobilya, makine, döküm, inşaat gibi sektörlerde kanıtladığı gibi turizm kanadında da Holiday Inn Bursa City Centre markasıyla varlığını sürdürüyor. Tüm bu dinamik yapı içerisinde stratejik olarak gelecekte hangi noktada bulunacağını bilen ve hedeflerini bir plan dahilinde gerçekleştirmeyi amaçlayan şirketler için uzun dönemli stratejik planların bir rehber görevi gördüğünün altını çizen Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yeşilova Holding ve grup şirketlerini kapsayacak şekilde 5 yıllık stratejik planlarını oluşturduklarını açıkladı.

“Sürdürülebilir bir dünya, stratejimizin parçası”

2021 – 2025 yılları arasını kapsayan stratejik planlarını oluştururken, grubun hedeflerinin yanı sıra, bulundukları ekosistemde paydaşlarının beklenti ve katkılarını da ele aldıklarını söyleyen Yeşilova, sözlerine şöyle devam etti: “Modern, uygulanabilir ve Yeşilova kültürüne entegre edilmiş analiz yöntemleri kullanarak iç ve dış çevredeki etkileri belirledik. Ayrıca, çevreci değerimiz kapsamında sürdürülebilir bir dünyaya ulaşabilme sorumluluğunu gönülden hissederek bunu da strateji haritamızın bir parçası haline getirdik. Böylece; şu anda bulunduğumuz mevcut durumdan, vizyonumuzdaki seviyeye ulaşma serüvenini tıpkı planlı değerimiz gibi bir harita ile tarifledik. Bu yolda ilerlerken 5 yıl boyunca ilerlemeyi nasıl ölçeceğimizi ve hangi stratejik işleri gerçekleştireceğimizi gerçekçi adımlarla ortaya koymuş olduk. Çeviklik ve esnekliğin öneminin bilinciyle; oluşturduğumuz 5 yıllık stratejik planın, dünyadaki değişimlere bağlı olarak gözden geçirilmesinin sistematiğini tanımladık. Stratejik planımızın grup şirketlerimize, sektörümüze ve çalışanlar ile müşteriler başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmasını temenni ediyoruz.”