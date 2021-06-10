Yeşilova’dan yeşil hamle

BURSA (DÜNYA)- Yeşilova Holding, operasyonel süreçlerinde ve gerçekleştirdiği sosyal çalışmalarda, en önemli şirket değeri olan ‘çevreci’ kavramını hayata geçiren çıktılar üreterek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor. İçerisinde bulunduğumuz Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Yeşilova Holding ve bünyesinde bulunan şirketlerin bu konuda yaptığı çalışmalara değinen Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, Holding’in kurulduğu günden bugüne çevre konusuna her zaman hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Holding kapsamında çevre konusunda yapılan çalışmalara örnekler veren Yeşilova, “Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte, gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına ne yapabiliriz sorusunun yanıtlarını sürekli çeşitlendiriyoruz. Örneğin, sahil temizleme etkinlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 11 milyon fidan dikme kampanyasına çalışanlarımızla birlikte katılım ve su tüketimine dikkat çeken bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Bunlara ek olarak, paydaşlarımızla yaptığımız paylaşımları fırsat olarak görüyor, Yeşilova Holding’e katkı koyanlara teşekkürlerimizi, TEMA iş birliği ile ağaçlandırma çalışmaları yaparak iletiyoruz. Ayrıca, bünyemizde arıtma tesislerimiz bulunuyor ve bu sayede proseslerimiz kaynaklı endüstriyel sıvı atıklarımızın tamamını bertaraf edebiliyoruz. Turizm sektöründeki yatırımımız Holiday Inn Bursa City Centre otelimiz ise Bursa’da bulunan Leed Sertifikalı çevre dostu ilk otel olma özelliğinde inşa edildi ve sertifika gerekliliklerine harfiyen uyarak çevre konusundaki hassasiyetimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor’’ dedi.

“Sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz”

Yeşilova Holding’in kurucusu Ali İhsan Yeşilova’nın doğduğu Kestel’in Kozluören mevkiinde ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını aktaran Yeşilova; “Kozluören’e, Yeşilova’nın doğduğu yer diyebiliriz. Burada ceviz fidanları ekerek hem köye yeşil bir alan kazandırdık, hem de bu ağaçlandırma çalışması ile Kozluören halkının bu ağaçların meyvesinden, gölgesinden, havasından faydalanmalarını ve ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladık” diye belirtti.

“Şirket araçlarında hibride geçiş”

Şirketlerindeki araçlarda da ‘çevreci’ değerine yönelik yeni bir gelişmeye imza attıklarını ve çevreye zararı en az olması sebebiyle hibrid özellikli araçlar seçtiklerini belirten Yalçın Yeşilova; “Şirket olarak, otomotiv sektöründeki yeniliklerin takipçisi olmak ve çevreye olan etkimizi minimalize etmek amacıyla araç filomuzu hibrid araçlarla yeniledik. Böylece, bir önceki araçlarımıza kıyasla karbon emisyonumuzu azaltarak çevremize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Çevreci yönümüzle hatırlanmak istiyoruz”

Son olarak çevreye daha az zarar vermek adına yönetsel süreçlerinde de dijitalleşmeyi artırdıklarını belirten Yeşilova; “Çevreye olan duyarlı yaklaşımımız kapsamında, kaynak sarfiyatımızı azaltabilmek için sistemlerimizin dijitalleşmesinin önemli olduğunu fark ettik ve bu tarz platformlara yatırım yaparak hem kağıt sarfiyatını azalttık hem de süreçlerimizi hızlandırdık. Çevre konusundaki çalışmalarımıza verebileceğim bir başka örnek ise; Yeşilova Holding’e başvuruda bulunan aday çalışanlarımıza tohum topu hediye ediyor, böylece bizi çevreci yönümüzle hatırlamalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.