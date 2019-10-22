Yeşilova’nın ihracatta yeni rotası ABD olacak

22 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bugün bünyesindeki sekiz şirketi ile ağırlıklı otomotiv sektörüne hizmet veren holding, son iki yıldır Can Metal ve Canray Ulaşım şirketlerine fabrika yatırımları yaparak alüminyum alanındaki faaliyetlerinde kapasite artırımına gidiyor. Holding, faaliyetlerinin yüzde 50’sini AB pazarlarına ihraç ediyor.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri ve holdingin gelecek planlarını Dünya Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye anlattı. Yeşilova Holding’in ana üretiminin alüminyum hammaddeyi profil haline getirip, mamul üreterek, otomotiv, raylı sistemler sektörlerinin kullanımına sunmak olduğundan bahseden Ali İhsan Yeşilova, faaliyetlerinin yüzde 50’sini otomotiv sektörüne kanalize ettiklerini söyledi. Yeşilova, “Alüminyumun endüstride kullanım alanı çok geniş. Üretimimizin yaklaşık yüzde 55’i ihracata yönelik. Alüminyum sektöründe Cansan Alüminyum, Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Farklı üretim teknolojilerini kullanarak geniş bir yelpazede alüminyumdan ürünler üretiyoruz. Dünyadaki alüminyum ürün gamının yüzde 86’sına kendi üretim yetkinliklerimiz dahilinde hitap ediyoruz. Aylık ortalama 2 bin ton alüminyum hammadde kullanıyoruz. Holdingdeki toplam istihdamımız ise bin 200" diye konuştu. Endüstriyel ürünler üretmeleri nedeniyle tamamen gelişmiş ülkelerle çalıştıklarını söyleyen Ali İhsan Yeşilova, “Demokrasi olmayan ülkelerden uzak duruyoruz. Müşterilerimizin tamamı Avrupa Birliği’nde. Ağırlıklı Almanya’ya ürün gönderiyoruz. 2020 yılı itibari ile Amerika pazarına da ihracat hedefliyoruz” dedi.

“Alüminyum işine girişim tesadüf”

Önceleri sadece aksesuar parçası olarak kullanılan alüminyumun, bugün otomotivin ana parçalarını oluşturmaya başladığına değinen Ali İhsan Yeşilova, kendisinin alüminyumla alakalı çalışmaya başlamasını ise tesadüfi olarak değerlendirdi. Yeşilova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa’da karosercilerin iyi işler yaptığı 1975’li yıllarda babamın müşterisi olan Can Alüminyum firmasına çırak olarak başladım. Alüminyum sektöründeki başlangıcım tamamıyla tesadüf. Ondan sonraki gelişmeler, otomotiv sektöründeki öngörülerimle, çalışmalarımızla şekillendi.”

Ar-Ge de ana sanayi ile birlikte yürüyor

Ar-Ge faaliyetlerini otomotiv ana sanayii ile yürüttüklerinden de bahseden Ali İhsan Yeşilova, “Bugün ana sanayilerin Ar-Ge departmanları ile birlikte ilerliyoruz. Üretim kapasitemiz yüzde 90 seviyesinde dolu. Sürekli yatırım yapıyoruz. Dünyanın en çevreci metali alüminyuma hayat veriyor, mühendislik gücü ve Ar-Ge faaliyetlerimizle öne çıkıyoruz. Bu yarışta var olabilmek için kültürel dönüşüm stratejilerini de sürekli dinamik tutan Yeşilova Holding olarak, dünyadaki değişimin önünden gidiyor, değişimi müşteri talep etmeden önce müşteriye öneren taraf oluyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge merkezinde ağırlıklı alüminyum üzerine çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Ali İhsan Yeşilova, “Önceleri tasarım odaklı çalışıyorduk. Geçen sene yeniden yapılanarak, sektörümüzün ve bünyemizdeki işletmelerimizin faaliyetlerini güçlendirecek araştırma geliştirme projeleri üzerine çalışıyoruz" dedi.