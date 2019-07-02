Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı

02 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Yeşim Tekstil, Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirdiği sosyal uygunluk ve sorumluluk çalışmalarına ilişkin 10’uncu raporunu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’in internet sitesinde yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan raporda, insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında uluslararası sözleşme ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalara ve gönüllü olarak yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verildi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kapsamında Eylül 2008’den bu yana küresel ağda yayınladıkları raporlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya; firma olarak sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu konuda yaptıkları çalışmaları uzun yıllardan bu yana raporladıklarını kaydetti. Yeşim’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) 2006 yılında imzalayan Türkiye’deki ilk hazır giyim firması olduğunu hatırlatan Şankaya; firmalarının 2006’dan bu yana bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Şankaya, “Söz konusu 10’uncu ilerleme raporumuzu, firmamızın 35’inci kuruluş yıldönümüne denk gelen 2018 yılı verileri ışığında tamamlayarak, sürdürülebilirlik ilkesini ne denli önemsediğimizi bir kez daha ortaya koyduk. İmzacısı olduğumuz bu oluşumda 2014 yılından bu yana da Global Compact Türkiye Yürütme Kurulu’nda yer almaktayız. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son genel kurul sonrası Yeşim olarak yönetim kurulundaki pozisyonumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şenol Şankaya, ilk üretimini 1983 yılında yapan Yeşim Tekstil’in 35 yıldır dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin önemli bir oyuncusu olduğuna işaret etti. Şankaya, şöyle devam etti: “Söz konusu arenada başarıyla mücadele eden ve günümüze gelinceye dek çok sayıda engeli aşmayı bilmiş olan Yeşim; bilgisine bilgi, tecrübesine tecrübe, başarısına da başarı kattı. Her zaman insanı merkeze oturtmuş olan Yeşim; sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve topluma karşı sorumluluklar gibi konularda önemli bir noktaya gelmiştir. 2018 yılı özellikle sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlarımızın öncülüğünde birçok yeni çalışmaya imza attığımız bir yıl oldu. Kurucumuz merhum Şükrü Şankaya’nın temellerini attığı ‘Önce insan’ felsefemizin altını dolduruyor olmaktan, bu anlamlı mirasın firmamızın DNA’sına işlediğini ve tüm çalışanların yüzüne yansıdığını görmekten dolayı son derece mutluyum.”