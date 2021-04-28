Yeşim, Ağrı tesisini ek yatırımla büyütecek

BURSA (DÜNYA) - Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, müşterilerinin taleplerine uygun olarak kapasite artışı yapma ve planlı gelişimlerini sürdürme kararları kapsamında Ağrı Tekstilkent Bölgesi’nde hazır giyim üretim tesisini 2019 yılında devreye aldıklarını hatırlattı. Şankaya, Ağrı Valiliği tarafından tahsis edilen 36 bin metrekarelik fabrika alanı üzerinde yaklaşık 20 milyon Euroluk bir yatırım bedeliyle hayata geçirdikleri tesiste dünya markalarına yönelik üretim yaptıklarını belirtti. Devlet teşviki ile hayata geçirdikleri söz konusu yatırım programı ile üretim ve ihracat kapasitelerini arttırarak ülke ekonomisine pozitif katkı yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Şankaya, “Hayata geçirdiğimiz üretim tesisi Türk tekstili adına gurur verici. Fabrikada üretim için gerekli makine parkuru ve istihdam anlamındaki planlamalarımızı hızla tamamlayarak süreci 2019 yılı sonunda başlattık. Ağrı’ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. İlk etapta kademeli olarak 5 bin çalışan sayısına ulaştıktan sonra ikinci bir 5 bin kişilik istihdamı da devreye almayı hedefliyoruz. 2021 yılı sonunda fabrikamızda çalışan sayısını bin 700’e taşımayı planlıyoruz” dedi. Halihazırda üretim yaptıkları Tommy Hilfiger için Ağrı tesisinden de üretim yapmaya başladıklarını bildiren Şenol Şankaya, her açıdan bölge adına sevindirici bir gelişme olduğuna işaret etti.

Bölgede tekstil ekosistemi oluştu

Sadece Ağrı değil, bölge çalıştıkları diğer tedarikçilerle birlikte büyük bir ekosistem oluşturulduğuna dikkat çeken Şenol Şankaya, “Ağrı yatırımımız 10 bin kişiye ulaşıp tam anlamıyla realize olduğunda hedefimiz aşağı yukarı mevcut kapasitemize yaklaşık yüzde 25-30 kadar ilave bir ciro sağlamak olacak. Böylelikle çalıştığımız onlarca marka kanalıyla ‘Made in Turkey’ ibaresini tüm dünyada daha da güçlü bir şekilde duyurma şansı bulacağız. Ülkemize ve bu toprakların çalışkan insanlarına her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Ağrı’nın ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyüdükçe, batıya olan göçün önlenmesine de katkı koymuş olacağız. Göçün önlenmesi de bölge vatandaşlarının kendi memleketlerinde kalarak refah içinde yaşamasını sağlayacak” diye konuştu. Avrupa pazarına Türkiye’den, Amerika pazarına sebest ticaret anlaşması avantajı nedeniyle Mısır’dan, üretim yapan Yeşim Grup, Türkiye’de yarattığı istihdam ve kadın çalışan hacmiyle en büyük firmalar arasında yer alıyor. 2020 yılını 332 milyon dolarlık ihracat değeri ile kapatan ve 2021 yılında yüzde 20’lik bir büyüme hedefleyen Yeşim Grup kurduğu üretim ağıyla Türkiye’deki çalışan sayısını 15 bin kişiye çıkarmayı ve yeni yatırım programları devreye almayı hedefliyor.

Ağrı fabrikasını ziyaret eden PVH Europe BV - Tommy Hilfiger yöneticileri, üretim süreçlerini yerinde inceledi.