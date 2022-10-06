Yeşim eylülde ‘Sürdürülebilirlik' dedi

BURSA (DÜNYA) - Yeşim’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün olmazsa olmazı olan ekip çalışması ve çevre farkındalığı temalarıyla organize edilen “Sürdürülebilirlik Ayı” etkinlikleri kapsamındaki ilk organizasyon olan İSG Günü, 15 Eylül’de fabrika alanında gerçekleştirildi. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili farkındalığını artırabilmek amacıyla çeşitli parkurlarla da desteklenen etkinliğe üst düzey yöneticiler ve çok sayıda Yeşimli katıldı. Firma genelindeki bando gösterileriyle renkli bir şekilde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya; “Yeşim büyük bir aile ve bu büyük yapısına uygun olarak Türkiye’nin birçok noktasında ve yurt dışında üretim yapıyor. Global bir Grup olmamız İSG anlamında bize ciddi sorumluluklar getiriyor. Yeşim olarak yaptığımız çalışmalarla bu hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hedefleri bir üst noktaya taşıyarak da sektörde öncü konumda yer aldığımızı gururla söyleyebilirim” diye konuştu.

Karbon ayak izi küçüldü

Çevre ve Enerji Müdürü Semih Tekay da Yeşim’de gerçekleştirilen çevre konulu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Enerji tasarruf çalışmaları ile enerji tüketiminde ciddi düşüş sağladıklarını ifade eden Tekay, emisyon başlığı altında da karbon ayak izini küçültme şansı bulduklarını dile getirdi. Tekay, su tasarrufu ile ilgili yapılan çalışmalarla da su tüketimini düşürdüklerine değinerek, “Geldiğimiz nokta itibarı ile atık su miktarını da azalttık. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla atık ve kimyasal yönetiminde çok ciddi iyileştirmeler sağladık. Tüm bu olumlu gelişmeleri siz Yeşimlilerin desteği ile gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu. Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk de bu yıl Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerinin ikincisine imza attıklarını belirterek, “İSG alanında kendi sektörümüzde lider firmalar arasındayız. Bugün hayata geçirdiğimiz tüm başarılı uygulamaları Yeşimlilerle birlikte gerçekleştirdik.” diye konuştu.

“İyilik Yap, Fark Yarat Şenliği”

Yeşim’de organize edilen bir diğer etkinlik de “İyilik Yap Fark Yarat Şenliği” oldu. Geniş bir katılımla Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirilen şenlik kapsamında Yeşim’in yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde paydaş olarak iş birliği yaptığı Türkiye’nin tanınmış sivil toplum kuruluşları ile Yeşim sosyal kulüplerinin stantları yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Sosyal Sorumluluk Kulübü Lideri Meral Aydın Yıldırım, “Sadece iş süreçlerinde sürdürülebilirliğin olması yeterli değil. İnsanın sürdürülebilirliği için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunu da STK’larla iş birliği yaparak hayata geçirebiliriz” diye konuştu. Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da “Yeşim olarak birbirinden değerli sosyal sorumluluk projeleri sürdürüyoruz ve bu projelere yine birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları ile hayat veriyoruz. Bugün onlarla ve Yeşim Sosyal Kulüpleri ile bir arada olacağımız anlamlı bir gün. Bu birlikteliği ve değerli çalışmaları sürdürmek için bir aradayız.” dedi.

Çocuklar ‘yeşil bir dünya’ düşledi

Etkinlik kapsamında organize edilen gönüllülük söyleşisiyle Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram da Yeşimlilerle bir araya gelerek, uzun yıllardır katıldığı maratonlar aracılığı ile kız çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri adına topladığı bağışlar ve gönüllüğün kendisi için taşıdığı anlamı katılımcılarla paylaştı. Şenlik boyunca süren canlı müzik ve illüzyon gösterileri de etkinliğe renk kattı. Sürdürülebilirlik Ayı kapsamında Yeşim Çevre ve Enerji Müdürlüğü de “Yeşil Bir Dünya Düşlüyoruz” adıyla bir resim etkinliği düzenledi. Yeşimlilerin 5-12 yaş arası çocuklarının yer aldığı etkinliğe katılan tüm çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemleriyle birlikte sertifika takdim edildi ve onlar adına fidan bağışında bulunuldu. Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerinin son ayağı da Yeşim’de hayata geçirilen en iyi Kaizen’lerin ödüllendirileceği “Ödüllü Kaizen Günü” organizasyonu oldu.