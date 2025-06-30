Yeşim Grup, entegre üretimle küresel pazarda büyüyecek

Nezaket ÇETİN

Tekstil ve hazır giyim sek­töründe faaliyet göste­ren Yeşim Grup, küre­sel pazarda büyümeyi hedefli­yor. İplikten mamul ürüne kadar uzanan entegre üretim yapısı­nın kendilerine önemli avantaj­lar sağladığını belirten Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Bu entegre yapı sayesinde tedarik zincirinin büyük bir bölümünü kontrol ettiklerini, böylece üre­tim sürelerini kısaltıp maliyetle­ri optimize ettiklerini ve bu saye­de pazara hızlı yanıt verebildik­lerini söyledi.

“Kaliteyi baştan sona yönetme imkânı buluyor ve müşterilerimize istikrarlı, yük­sek standartlarda ürünler su­nuyoruz. Bu bütünsel yaklaşım, müşteri memnuniyetini artırır­ken markalar için güvenilir bir iş ortağı olmamızı sağlıyor” di­yen Şankaya, entegre üretim mo­delinin rekabet güçlerini artırdı­ğını ve küresel ölçekte hızla de­ğişen talep ve beklentilere karşı esneklik sunduğunu ifade etti.

“Yalın yönetim felsefesini esas alıyoruz”

Günlük 400 bin adet gibi yük­sek hacimli üretimi yönetir­ken uyguladıkları kalite kont­rol süreçlerini açıklayan Şanka­ya, “2006 yılından bu yana yalın yönetim felsefesini esas alıyo­ruz. ‘İlk seferde doğru üretim’ anlayışıyla hammadde girişin­den kesim, dikim, ütü ve paket­lemeye kadar her aşamada kalite kontrol ekiplerimiz aktif görev alıyor” diye anlattı.

Yalın yöne­timin getirdiği sürekli iyileştir­me kültürü sayesinde süreçler­deki olası hataları oluşmadan önce tespit ettiklerini söyleyen Şankaya, “Kalite kontrolü sade­ce son aşamada değil, üretimin tüm süreçlerine entegre edi­yoruz. Dijital sistemlerle kali­te performanslarını anlık takip ediyor, veriye dayalı iyileştirme­leri hızlı şekilde devreye alıyo­ruz. Eğitim ve motivasyon prog­ramlarımızla çalışanlarımızın kalite bilincini sürekli geliştiri­yor, onları sürecin aktif bir par­çası haline getiriyoruz” dedi.

2025 için Mısır’da yüzde 15 büyüme

Şirketin küresel büyüme stra­tejisinde Mısır ve Moldova’da­ki üretim tesislerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şankaya, “Özellikle Mısır, lojis­tik ve ihracat avantajları açısın­dan önemli fırsatlar sunuyor. 2025 yılı sonuna kadar aktif ha­le gelmesini hedeflediğimiz en­tegre kumaş ve iplik fabrikamızın kurulum süreci ise devam ediyor.

Bu yatırımla birlikte 2030’a ka­dar toplam çalışan sayımızı 20 bi­ne çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Son iki yıldır Mısır’da­ki otomasyon projelerine yatırım yaptıklarını söyleyen Şankaya, “Geleceğin üretim teknolojileri­ne odaklanıyor, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseninde büyümeyi sürdürüyoruz. 2025 için Mısır’da yüzde 15 büyüme hedefi koyduk ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

“Küresel ölçekte daha da güçleneceğiz”

2027’ye kadar öncelikli yatı­rım alanları ve stratejik hedefle­rini de aktaran Şankaya, “Özel­likle Mısır’da büyük yatırımlar planlıyoruz. Hazır giyim tesisi­mizi büyütmenin yanında en­tegre kumaş ve iplik üretimini devreye alacağız. Bu adımla di­key entegrasyonumuzu küresel ölçekte daha da güçlendirece­ğiz” dedi. Ayrıca otomasyon ve dijitalleşme projelerinin devam edeceğini belirten Şankaya, “Üretim verimliliğini artırmak ve maliyetleri optimize etmek için geleceğin teknolojilerini iş süreçlerimize entegre ediyo­ruz. Aynı zamanda sürdürüle­bilirlikten ödün vermeden çev­re dostu ürünler ve yeşil tekno­lojilerle sektörün dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

2024 yılını zorlu geçirdikle­rini ancak 2025’in ilk çeyreğin­de toparlanma sinyalleri aldık­larını belirten Şankaya, “Artan maliyetler, döviz kuru dalgalan­maları ve küresel belirsizlikler tüm sektörde etkili oldu. An­cak Mısır’da gerçekleştirdiği­miz 350 milyon dolarlık yatırım sayesinde üretim kapasitemi­zi artırdık ve istihdamda ciddi büyüme sağladık” dedi. Şanka­ya, Türkiye ekonomisinde fi­yat istikrarının sağlanması ve Avrupa ile ABD pazarlarındaki toparlanma süreciyle ihracat­ta artış beklediklerini söyledi. Bu sürecin başarısının sürdü­rülebilir üretim, maliyet yöne­timi ve inovasyon odaklı büyü­me stratejileriyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.