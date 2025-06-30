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Yeşim Grup, entegre üretimle küresel pazarda büyüyecek

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya 2025 yılının ilk çeyreğini değerlendirirken büyüme planları hakkında açıklamalarda bulundu. Şankaya, Mısır ve Moldovya’daki yatırımlarla beraber 2030 yılına kadar çalışan sayılarını 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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Yeşim Grup, entegre üretimle küresel pazarda büyüyecek
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Nezaket ÇETİN

Tekstil ve hazır giyim sek­töründe faaliyet göste­ren Yeşim Grup, küre­sel pazarda büyümeyi hedefli­yor. İplikten mamul ürüne kadar uzanan entegre üretim yapısı­nın kendilerine önemli avantaj­lar sağladığını belirten Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Bu entegre yapı sayesinde tedarik zincirinin büyük bir bölümünü kontrol ettiklerini, böylece üre­tim sürelerini kısaltıp maliyetle­ri optimize ettiklerini ve bu saye­de pazara hızlı yanıt verebildik­lerini söyledi.

“Kaliteyi baştan sona yönetme imkânı buluyor ve müşterilerimize istikrarlı, yük­sek standartlarda ürünler su­nuyoruz. Bu bütünsel yaklaşım, müşteri memnuniyetini artırır­ken markalar için güvenilir bir iş ortağı olmamızı sağlıyor” di­yen Şankaya, entegre üretim mo­delinin rekabet güçlerini artırdı­ğını ve küresel ölçekte hızla de­ğişen talep ve beklentilere karşı esneklik sunduğunu ifade etti.

“Yalın yönetim felsefesini esas alıyoruz”

Günlük 400 bin adet gibi yük­sek hacimli üretimi yönetir­ken uyguladıkları kalite kont­rol süreçlerini açıklayan Şanka­ya, “2006 yılından bu yana yalın yönetim felsefesini esas alıyo­ruz. ‘İlk seferde doğru üretim’ anlayışıyla hammadde girişin­den kesim, dikim, ütü ve paket­lemeye kadar her aşamada kalite kontrol ekiplerimiz aktif görev alıyor” diye anlattı.

Yalın yöne­timin getirdiği sürekli iyileştir­me kültürü sayesinde süreçler­deki olası hataları oluşmadan önce tespit ettiklerini söyleyen Şankaya, “Kalite kontrolü sade­ce son aşamada değil, üretimin tüm süreçlerine entegre edi­yoruz. Dijital sistemlerle kali­te performanslarını anlık takip ediyor, veriye dayalı iyileştirme­leri hızlı şekilde devreye alıyo­ruz. Eğitim ve motivasyon prog­ramlarımızla çalışanlarımızın kalite bilincini sürekli geliştiri­yor, onları sürecin aktif bir par­çası haline getiriyoruz” dedi.

2025 için Mısır’da yüzde 15 büyüme

Şirketin küresel büyüme stra­tejisinde Mısır ve Moldova’da­ki üretim tesislerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şankaya, “Özellikle Mısır, lojis­tik ve ihracat avantajları açısın­dan önemli fırsatlar sunuyor. 2025 yılı sonuna kadar aktif ha­le gelmesini hedeflediğimiz en­tegre kumaş ve iplik fabrikamızın kurulum süreci ise devam ediyor.

Bu yatırımla birlikte 2030’a ka­dar toplam çalışan sayımızı 20 bi­ne çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Son iki yıldır Mısır’da­ki otomasyon projelerine yatırım yaptıklarını söyleyen Şankaya, “Geleceğin üretim teknolojileri­ne odaklanıyor, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseninde büyümeyi sürdürüyoruz. 2025 için Mısır’da yüzde 15 büyüme hedefi koyduk ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

“Küresel ölçekte daha da güçleneceğiz”

2027’ye kadar öncelikli yatı­rım alanları ve stratejik hedefle­rini de aktaran Şankaya, “Özel­likle Mısır’da büyük yatırımlar planlıyoruz. Hazır giyim tesisi­mizi büyütmenin yanında en­tegre kumaş ve iplik üretimini devreye alacağız. Bu adımla di­key entegrasyonumuzu küresel ölçekte daha da güçlendirece­ğiz” dedi. Ayrıca otomasyon ve dijitalleşme projelerinin devam edeceğini belirten Şankaya, “Üretim verimliliğini artırmak ve maliyetleri optimize etmek için geleceğin teknolojilerini iş süreçlerimize entegre ediyo­ruz. Aynı zamanda sürdürüle­bilirlikten ödün vermeden çev­re dostu ürünler ve yeşil tekno­lojilerle sektörün dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

2024 yılını zorlu geçirdikle­rini ancak 2025’in ilk çeyreğin­de toparlanma sinyalleri aldık­larını belirten Şankaya, “Artan maliyetler, döviz kuru dalgalan­maları ve küresel belirsizlikler tüm sektörde etkili oldu. An­cak Mısır’da gerçekleştirdiği­miz 350 milyon dolarlık yatırım sayesinde üretim kapasitemi­zi artırdık ve istihdamda ciddi büyüme sağladık” dedi. Şanka­ya, Türkiye ekonomisinde fi­yat istikrarının sağlanması ve Avrupa ile ABD pazarlarındaki toparlanma süreciyle ihracat­ta artış beklediklerini söyledi. Bu sürecin başarısının sürdü­rülebilir üretim, maliyet yöne­timi ve inovasyon odaklı büyü­me stratejileriyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL