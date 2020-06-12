Yeşim Tekstil, antiviral maske projesini tamamladı

12 Haziran 2020

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Organik pamuk ve likra kullanılarak geliştirdiği örme kumaştan antiviral ve anti bakteriyel özellikte maske projesi başlatan Yeşim, sıkı ve esnek yapıda iki ürün geliştirdi. Söz konusu maske biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard iş birliği ile geliştirildi. Maskelerinin 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir olmasından dolayı sürdürülebilir nitelikte olduğunu ifade eden Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, “Ürünlerimiz anti bakteriyel ve antiviral özellikte. Zararlı virüs, küf, bakteri, mantar - sporların büyümesini ve çoğalmasını engelleyen bu kumaş, aynı zamanda nefes alış verişinde kolaylık sağlıyor. Ürünlerimiz medikal ya da tıbbi maske olarak tabir edilen ürünlerden değil, koruyucu özelliği olan maskeler. Organik ve çevre dostu olan maskelerimiz; fabrikalarda, işletmelerde ya da gündelik hayatta dışarıda bulunduğumuz anlarda kullanılabilir” diye konuştu.

“Moda devi markalarından talepler geliyor”

Ürettikleri maskelerle ilgili olarak yurt dışından talepler almaya başladıklarını ve bugüne dek 50 bin adede yakın ürün ihraç ettiklerini belirten Şankaya, önümüzdeki günlerde söz konusu talebin artacağının ve haziran ayından sonra da çok daha fazla miktarda ürün ihraç etmeyi planladıklarının altını çizdi. Şankaya, moda devi markalarından maske üretimi noktasında talepler geldiğine de değinerek, söz konusu markalardan çeşitli tasarım örnekleri geldiğini, gelen bu örneklere göre numuneler üzerinde çalıştıklarını ve yaz sonuna kadar bu markalara yönelik ürettikleri ürünlerin görücüye çıkacağını kaydetti.