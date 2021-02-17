Yeşim, üst üste üçüncü kez Mısır’ın en büyük ihracatçısı oldu

BURSA (DÜNYA) - “2020 Mısır Konfeksiyon İhracatı” sonuçlarına göre 3 yıl üst üste “En büyük hazır giyim - konfeksiyon ihracatçısı” olma başarısı elde ettiklerini belirten Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya, zorlu geçen bir yılın ardından elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Global bir oyuncu olma misyonlarına uygun olarak 2008 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde, 2009 yılında Kahire’de, 2019’da da İsmailiye kentinde üretim tesisi kurduklarını belirten Şankaya, “Mısır’daki tesislerimizden başta Nike ve Under Armour markaları için olmak üzere Amerika pazarına ürünlerimizi gönderiyoruz. Mısır bizim için stratejik bir yatırım. Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Mısır’ın da Amerika ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması çok önemli bir anlaşma ve orada gümrüksüz mal satma fırsatınız var. Mısır, 2030’a kadar belirlediği büyüme hedefleri içinde hazır giyim sektörünü öncelikli sektör olarak konumlandırmış durumda. Mısır için bu kadar büyük önemi olan bir sektörde üst üste 3. kez ihracatta birinci olmamız bir Türk şirketi olarak bizi çok gururlandırıyor. Amerika pazarını Mısır'dan, Avrupa pazarını da Türkiye'den elimizde tutuyoruz. Moldova'dan da Rusya pazarına yönelik üretim yapıyoruz. Neticede Uzak Doğu devleriyle rekabet edebilmenin tek yolu çok uluslu üretim merkezleri. Eğer Amerika, Avrupa ve Rusya'yı elinizin içine almışsanız markalar otomatik olarak sizlerle stratejik ortaklığa giriyor ve uzun vadeli büyüme planları yapıyor.” dedi.

Ağrı’ya ilave 30 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Bu yıl ekim ayında kuruluşunun 38’inci yılını kutlayacak olan Yeşim Grubu, Bursa’da da toplam 325 bin metrekarelik bir alanda hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarına üretim yapıyor. Dünyada hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri olan Yeşim, örmede günlük 115 ton, boyamada 125 ton, baskıda 100 bin metre, hazır giyimde 250 bin adet ve ev tekstilinde de 100 bin adetlik kapasiteye sahip. Sadece Bursa fabrikalarında 4 binden fazla çalışanlarının olduğunu ve Mısır’daki istihdamlarının da 6 bin 500’ü bulduğunu ifade eden Selim Şankaya, genel toplama bakıldığında 14 bine yakın çalışanlarının olduğunu ve 7 bin civarında da partner olarak fason çalışanları bulunduğu kaydetti. Şankaya sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında Bursa tesisinde bin 200 kişilik ek istihdam sağladık. Yine 2019 yılında Mısır’da ciddi bir yatırım programı devreye alarak yeni bir fabrika kurduk. Ayrıca Ağrı’da devlet teşvikiyle yeni bir üretim tesisi hayata geçirdik. 2019’da ağırlıklı olarak Mısır ve Yeşim’de olmak üzere toplamda 65 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştık. Ağrı’ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. Mısır’da da 2025 sonuna kadar 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.”