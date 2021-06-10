Yeşim’i Mısır’da ihracat lideri yaptı

Mustafa Kemal ÇOLAK

Yeşim Grubu en stratejik yatırım kararlarından birini 2010’da Mısır’a yönelik aldı. O tarihlerde Uzak Doğu baskısının yoğunlaşmasıyla birlikte atılan bu adım, Yeşim’e uluslararası rekabette avantaj sağladı. Mısır ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra görece düşük maliyetli üretim Yeşim’in elini güçlendirdi. Nike gibi dünya devi markalar, Yeşim ile uzun soluklu ticareti tercih etti.

Şankaya Ailesi’nin ikinci kritik kararı ise bu haftaki yazımızın ana konusunu oluşturuyor. Kahire ve İskenderiye’deki iki tesiste yürüyen Mısır faaliyetlerinin başında olan Mustafa Demiralay, görevini 2016 itibari ile ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Selim Şankaya’ya devretti. Şenol Şankaya’nın kuzeni Demiralay, kendi işini kurma kararı alırken (halen Yeşim’de YKÜ), Şankaya’nın büyük oğlu Selim Şankaya, Mısır’da genel müdürlük koltuğuna oturdu.

Görev başladığında henüz 25 yaşındaydı Selim Şankaya. Koç Lisesi’nde yatılı okuyan, İtalya’nın köklü üniversitelerinden University of Luigi Comerciale Bocconi’ne finans eğitimi alan Selim Şankaya’nın tüm çocukluğu ve gençliği grubun tekstil fabrikalarında geçmişti. Her fırsatta ve yaz stajlarında soluğu tesislerde alan Şankaya, mezuniyet stajını Hüsnü Güreli’nin başında bulunduğu mali müşavirlik şirketi Bakertilly’de yapıyor.

Selim Şankaya’nın göreve başladığı 2016’da Jade Textile Egypt’te (Yeşim’in Mısır’daki şirketinin adı) 21 bin 800 kişi çalışıyor, 34 milyon dolarlık ciro gerçekleşiyordu. O tarihlerde Mısır faaliyetlerini büyütme kararı alıyor Yeşim yönetimi. Grubun bir kalemde en büyük yatırımına soyunduğu İsmailiye kentindeki tekstil ve hazır giyim fabrikası 65 milyon dolar yatırım bedeliyle projelendiriliyor. Yeni yatırımla tam entegre üretimi hedefl ediklerini söyleyen Selim Şankaya, “Mısır’daki iki tesisimiz de hazır giyime dönüktü. Yani kumaşlar Türkiye’den geliyor, biz hazır giyime çeviriyorduk. Üçüncü fabrikamızla kumaşı da Mısır’da üretmeye başladık. Bir yıldan az bir zamanda tamamlayarak 2018 sonunda hizmete açtık” diyor.

Yeşim, Mısır'da üç şehirde 3 fabrikayla toplam 130 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Toplam 6 bin 200 kişi çalıştığı tesislerde istihdam, yıl sonunda 7 bin 100’e çıkacak. Bu rakamın aynı zamanda, bir Türk şirketinin yurt dışında tek çatı altında yarattığı en büyük istihdam olduğunu belirtmeliyim.

Son 3 yıldır rekortmen

Mısır’da yalnızca Nike ile yürütülen iş birliği, yeni müşterilerle genişletilmiş durumda. Under Armour’a da üretim yapan şirketin yeni müşteri grubu ABD’nin dev markası Tommy Hilfiger olacak. Markanın, daha katma değerli ürün ihtiyacını karşılayan Avrupa operasyonlarında üretim tedariği Yeşim’in Mısır tesislerinden sağlanacak. Tüm bunlar rakamlara da olumlu yansıyor kuşkusuz. 2016’da Mısır’ın hazır giyimde en çok ihracat yapan 5. şirketi olan Jade Textile, 2017’de üçüncülüğe çıkıyor. 2018’den bu yana da hazır giyimde Mısır’ın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Yeşim Grubu, 2021’i 450 milyon dolar ihracat ile tamamlamayı planlıyor. Bu rakamın 140 milyon dolarlık bölümü Mısır’dan gelecek. Selim Şankaya, Yeşim Grubu’nun 2025 hedefl erine ilişkin de şu görüşleri paylaşıyor:

“Ana kumanda merkezi tabi ki Bursa Yeşim’dir. Mısır stratejik önemde ve büyüklüktedir. Aynı şekilde Ağrı da büyüyecek, Destekleri artarak devam edecek olan Moldova ve Uşak’ın tesislerimizin katkıları ile 2025’de toplam 720 milyon dolar ihracat gerçekleştireceğiz. Bu rakama Mısır’ın katkısı ise 230 milyon dolar olacak. Bu hedefin tüm altyapısı tamamlandı, üretim yatırımları tamamlandı. Hazırız”.

Mısır sanayisinde ilk kreşi hizmete açtı

Geçen hafta Jade Textile Egypt’in olduğu kadar Mısır iş yaşamı için de önemli bir açılışın töreni yapıldı. Bursa’da 1989 yılından bu yana bin çocuğun hizmet aldığı kreşe sahip olan Yeşim Tekstil, sözkonusu tesisin bir benzerini İsmailiye’de de faaliyete geçirdi. 300 çocuğun hizmet alacağı kreş ile Jade Textile, kreşe sahip ilk Mısırlı üretim tesisi oldu. Açılışa Çalışma Bakanı Mohamed Safan ile İsmailiye Valisi Salah Shuikh de katıldı.

Selim Şankaya, zoom aracılığıyla yaptığımız görüşmemizde, Mısır’da sanayi kültürünün gelişmesine hizmet etmekten mutlu olduklarını söylüyor. Mısır’ın genç nüfusunun üretime katılmasının büyük avantajları olduğunu söyleyen Şankaya, “Biz firma olarak üretim performansına ve devamlılık rasyosuna göre çalışanımıza artı kazanç sağlıyoruz. Bu durum çalışanın devamlılığına da olumlu yansıyor. Kreşimizin hizmete girmesi de Mısır’da örnek pek çok sosyal tesisin açılmasına hizmet edecek diye düşünüyoruz. Üç tesisimizin yüzde 97’sinde Mısırlı çalışanımız üretim yapıyor. Yüksek teknolojili, çevreci, doğa dostu üretim ile Mısır sanayisini temsil ediyoruz” diyor.

Performansı terfi getirdi

Yeşim Grubu’nda bu yılın başında üst yönetimde sorumluluk tarifl eri yeniden yapıldı. Selim Şankaya, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Şenol Şankaya’nın hemen altında CO-CEO olarak konumlandırıldı. Grubun en büyük iş hacmine ulaşan lokomotif saha olan spor giyim Selim Şankaya’ya bağlandı. Türkiye, Mısır, Moldova ve Ağrı fabrikalarının strateji ve organizasyonel gelişim uygulamaları da Selim Şankaya’ya bağlandı. Yeni yapılanmada yönetimin daha etkin ve efektif yapılabilmesi için bilgi akışının daha hızlı olacağı endirekt ve direkt sorumluluklar yapısına geçilerek, Şenol Şankaya’nın altında bulunan 10 yöneticiden, dördü indirek Selim Şankaya’ya raporlama yapacak şekilde konumlandırıldı. Yani Şankaya’nın Mısır performansıyla grupta hızlı yükseldiği söylenebilir. Selim Şankaya’nın kardeşi Murat Şankaya, New York’ta iş teknolojisi alanında eğitim alıyor. Okulundan seneye mezun olacak. Selim’e kardeşinin kariyer geleceğinin yönüne ilişkin yorumunu sorduğumda, “Babam beni seçimlerimde özgür bıraktı. Murat da kararını kendi verecektir. Bilgiyi kullanma her alanda önem kazanıyor. Murat da belki deneyim biraz farklı alanda deneyim kazanır, sonra bize katılır” diyor.