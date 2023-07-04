Yetersiz yalıtımın maliyeti 40 milyar dolar

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türk Ytong Genel Müdürü Tolga Öztoprak, “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğuna ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde enerji ithalatının yüzde 91 oranında artarak 97 milyar dolara ulaştı.

Sıfıra yakın enerji ile evlerimizi ısıtabilecek imkanlara sahip olduğumuzu düşünürsek, önümüzde yapılacak çok fazla iş olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Öztoprak, 60’ıncı yılını kutlayan Türk Ytong’un yapı sektörüne yön veren bir şirket olduğuna dikkat çekerek "Fark yaratan ürünler geliştirmek ve ürünlerimizin performansını artırmak için inovasyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni ürünümüz Ytong 0,08 ile bir kez daha sektörümüzde devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attık” şeklinde konuştu.