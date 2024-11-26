Yetkili yenileme merkezinden kasım ayına özel online alışveriş festivali

Artan üretim maliyetlerinin tüketiciye yansımasının derinden hissedildiği kategorilerin başında gelen akıllı telefonlar ve tüketici elektroniğindeki etiket artışları, son model ve yeni gibi cihazlara daha az maliyetlerle erişme olanağı sunan yenilenmiş (refurbished) ürünlere yönelik ilgiyi artırdı. 12 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen ve bu yıl 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde açıklanan bir rapora göre Avrupalıların yüzde 52'si, yenilenmiş bir akıllı telefon satın almaya istekli olduğunu belirtti. 22 Ağustos 2020'de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik sayesinde yenilenmiş ürün pazarının Türkiye'deki gelişiminin önü açılırken, akıllı telefonlardan akıllı saatlere, ev elektroniğinden oyun konsolları, tablet ve bilgisayarlara kadar geniş bir yenilenmiş ürün yelpazesi de tüketicide karşılık bulmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir yenileme merkezi olan Senatech olarak akıllı telefonlar başta olmak üzere, birçok yenilenmiş ürünle hem ülkemizin cari açığını düşürmeye katkıda bulunuyor hem de tüketicilerin diledikleri cihazlara daha az maliyetle ulaşmasına olanak tanıyoruz” dedi.

Yüzde 40 daha avantajlı fiyatlar sunuyor

Avrupa'da gerçekleştirilen araştırmada yenilenmiş bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcıların yüzde 67'sinin temel motivasyonu maliyet olarak öne çıktı. Araştırma ayrıca, Avrupa’daki 5 telefondan ikisinin yenilenmiş olduğunu ortaya koydu. Teknolojideki ilerleme hızının yeni elektronik cihazları takip edebilmeyi zorlaştırdığına dikkat çeken Abdulhakim Çeliker,

“Sevilen tüketici elektroniği markaları her yıl, her dönem genişletilmiş özelliklerle yeni ürünler sunuyor. Ancak bunları sıfır üretilmiş ürünleri satın alarak takip edebilmek, maliyetler sebebiyle giderek zorlaşıyor. Yenilenmiş ürünler, özellikle temel ihtiyaçlara yönelik harcamaların arttığı dönemlerde teknolojiyi de yakından takip edebilmenin maliyet avantajlı bir yolunu sunuyor. Örneğin Senatech'ten yenilenmiş iPhone veya yenilenmiş Samsung Galaxy Note 10 satın alan kullanıcılar; sıfır ürünlere kıyasla yüzde 40'a varan maliyet avantajıyla 12 ay garantili, yüksek kaliteli, sıfıra yakın cihazlara sahip 12 ay taksit seçeneğiyle sahip olabiliyor. Akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, ev aletleri ve aksesuar kategorilerinde de kondisyonu açık ve şeffaf bir biçimde belirtilen, yetkilendirilmiş bir yenileme merkezinde işin uzmanları tarafından yenilenmiş tüketici elektroniği ürünlerine hızlı kargo ve kolay iade fırsatıyla Türkiye’nin yenilenmiş teknoloji mağazası Senatech’ten satın alınabiliyor” ifadelerini kullandı.

Yenilenmiş ürünlerin iklim değişikliğine katkısı yüzde 87 daha az

Yenilenmiş ürün tercih etmenin, sıfır bir cihaz satın almaya kıyasla iklim değişikliğine katkısının karbon salımı bakımından yüzde 87 daha az olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Abdulhakim Çeliker, “Pazar araştırması şirketi IDC’nin tahminleri yalnızca akıllı telefon kategorisinde üretilecek cihaz sayısının 2027’ye kadar 431 milyon üniteyi geçeceğini gösteriyor. Yapay zekanın en temel tüketici elektroniği ürünlerine ulaşmasıyla daha yeni gibi cihazlara, yapay zeka özelliklerini içermediği için eski gözüyle bakılıyor. İklim değişikliği aciliyetinin aşırı hava olayları yoluyla kendini her gün gösterdiği bir dönemde yenilenmiş ürünler, iklim konusundaki hassasiyeti yüksek kullanıcılara da hitap ediyor. Döngüsel ekonomiye katkısıyla sürdürülebilir bir seçenek sunan yenilenmiş cihazlar, piyasada el değiştirerek kullanım süresini en az ikiye katlıyor ve bu sayede yenilenmiş cihazlar ülkemizin cari açığının azalmasına da katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Herkes hayalindeki cihaza maliyet avantajıyla kavuşabilecek”

Küresel çapta bir kampanya ve indirim dönemi olarak kutlanan kasım ayını son teknoloji ürünlerin erişilebilirliği artırmak için bir indirim ayı olarak kutladıklarını belirten Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kasım ayının tamamına yayılacak şekilde, Türkiye'nin yenilenmiş teknoloji mağazası Senatech'te Online Alışveriş Festivali düzenliyoruz. Geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunan kampanyamızla tüketicilerin hayallerindeki cihazlara ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Kasım ayına özel indirimlerle herkes hayalindeki teknoloji ürünlerine 12 ay taksit fırsatı, hızlı, ücretsiz kargo ve 12 ay garanti fırsatıyla kavuşabiliyor. Tüm dünyada Cyber Monday gibi elektroniğe odaklanan indirim günlerini de içeren bu kasım ayında tüketici elektroniği ürünü satın almayı planlayan tüm kullanıcıları Türkiye'nin yenilenmiş teknoloji mağazası Senatech'in Online Alışveriş Festivali kapsamında avantajlı fiyatlarla sunduğu yenilenmiş ürünleri keşfetmeye davet ediyoruz."