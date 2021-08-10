Yibitaş’tan klinker üretim faaliyetlerini durdurma kararı

Yibitaş, Yozgat çimento fabrikası klinker üretim hattının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Konuya ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Piyasa koşulları ve bakım çalışmaları dahilinde, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 2 (iki) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stoklarımız, çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir.”

2007'de Cimpor'a devroldu

Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası, Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş, 1973’te 696 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Sırasıyla 1976’da çimento değirmeni, 1978’de de bin 600 ton/gün klinker üretim kapasitesiyle ön ısıtıcılı, kuru sistem döner fırınının devreye alındığı fabrikada, 1990’da klinker üretim kapasitesi 2 bin ton/güne çıkarıldı.

Ana ortakların 1994’te Lafarge ile ortaklık anlaşma yapmasıyla faaliyetlerini uluslararası boyuta taşıyan Yibitaş, 1996’daki yakma sistemi projesiyle klinker üretim kapasitesini 2 bin 200 ton/güne çıkardı.

Daha sonra fabrika hisselerinin satılmasıyla 2007’de Portekiz çimento grubu Cimpor’a devrolan fabrikanın üretim kapasitesi yapılan iyileştirmelerle 2 bin 400 ton/güne çıkarıldı.