Yıkıcı İnovasyon Ödülü Etiya’nın oldu

17 Mayıs 2019

Telekomünikasyon sektörü için global bazda ortak dil ve standartlar belirleyen uluslararası bağımsız platform TM Forum’un 2019 Mükemmellik Ödülleri’nde Türkiye’nin yerli global markası Etiya, Yıkıcı İnovasyon Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu. Etiya, mükemmellik ödülünü 2018’de Videotron için Connected Customer First yaklaşımı ile yeni nesil dijital müşteri deneyimini hayata geçirdiği Fizz projesiyle elde etti.

"Türk yazılımı global areneda çığır açtı"

Dijital müşteri deneyimi ve dönüşümünü odaklarına aldıkları 2019 yılında bu gelişmenin Etiya adına heyecan verici olduğunu vurgulayan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “TM Forum tarafından her yıl sektörde çığır açan başarılı projelere verilen mükemmellik ödüllerinden en prestijli olanı ile ödüllendirildiğimizi gururla söylemek isterim.

Herkesin konuştuğu ama çok az kişinin somut olarak başarılı örnekler sunduğu bir alanda uluslararası bir ödüle layık görülmek hepimiz için muazzam bir başarı. Etiya bugün sektörü değiştiren, sektörü müşteri deneyimi ve iş modeli anlamında bir sonraki adıma taşıyan bir şirket. Kazandığımız bu ödül de bunun önemli bir kanıtı niteliğinde. ” dedi.

Alanında en prestijli ödüller

2007’den bu yana verilen TM Forum Mükemmellik Ödülleri, dünyanın alanında en prestijli ödülleri olarak kabul ediliyor. Ödülü kazanan şirketler ve yöneticilerin isimleri ise Nice’te 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü Digital Transformation World etkinliğinde açıklandı.

TM Forum Mükemmellik Ödülleri programı kapsamında, dijital dönüşüm, iş ve BT çevikliği, müşteri odaklılık, sektörler arası ortaklıklar/ işbirliği, ürün ve hizmet inovasyonu odağında yenilikçi başarıları için dünyanın önde gelen firmaları bağımsız bir jüri tarafından ödüllendiriliyor.

TM Forum CEO'su Nik Willetts, “TM Forum Mükemmellik Ödülleri'nde gösterdiği başarıdan dolayı Etiya'yı tebrik ediyorum. Bu yıl kazanılan ödüller sektörün dijital dönüşümle evrimini kanıtlar durumda ve topluluğumuzun üye iş birliği ile geliştirdiği standartlar ve uygulamaların etkisini göstermektedir.” dedi.

Etiya aynı zamanda Tm Forum Mükemmellik Ödülleri’nde Müşteri Odaklılık kategorisinde finalist ve Pipeline Ödül programının İş Destek Sistemlerinde İnovasyon kategorisinde de ikinci oldu.

Tüm bu başarılara ek olarak Etiya’nın etkinlik kapsamında yer aldığı” Dijital İkiz “başlıklı Ar-Ge projesi “Üstün Katalizör İnovasyonu” ödülünü kazandı.

Fizz projesi dünyada ilk olan projelerden

Etiya tarafından Kanadalı Telekom devi Videotron için hayata geçirilen projede, yüzde 100 dijital müşteriyi hedefleyen tamamen dijital yeni bir mobil ve internet markası yaratıldı. Fizz, müşterilerine kullanım planlarını kendi yönetebilecekleri tamamen özelleştirilebilir bir hizmet sunuyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabilmelerine de imkan veren Fizz, sadakat programları sayesinde çeşitli kurgularla müşterilerine hediye kazanma ve diğer kullanıcılarla mobil veya internet paylaşma imkanı da sağlıyor. Etiya’nın Yapay Zeka Tabanlı Dijital Servis Platformu sayesinde hayata geçen Fizz, tamamen yeni nesil müşterilerin deneyimlerini esas alan çağrı merkezi ve bayii ya da ofis olmadan bütün müşteri işlemlerinin dijital ortamlardan yapılmasına olanak veriyor. Proje deneyime dayalı müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilikte çığır açacak yeni bir iş modeli olarak değerlendiriliyor.