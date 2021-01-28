Yılbor, Afrika ve Avrupa’da 7 yeni pazar keşfedecek

MERSİN/DÜNYA

2020 yılında 4 kıtadan 14 ülkeye ihracat gerçekleştiren Yılbor Plastik Boru, 2021’de ihracat çıtasını daha da yükseltmek için Avrupa ve Afrika’dan 7 pazara açılmak için girişimlerini sürdürüyor. Yıllık 13 milyon dolarlık bir ihracat hacimlerinin olduğunu belirten Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, yakın bir tarihte Tunus, Cezayir, Fas, Senegal, Sudan, Kenya ve Fransa pazarlarında da ihracata başlamayı hedeflediklerini söyledi. İhracatlarını üst seviyeye çıkarabilmek adına yeni pazar arayışını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Hasan Yıldırım, “2020 yılında ihracat ağırlığımız olan ülkeler arasında Nijerya, Libya, Lübnan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Makedonya, Kosova, KKTC, Irak, Suriye, Katar, Romanya ve Azerbaycan vardı. 2021 Yılında bu ülkedeki pazar payımızı korurken, Tunus, Cezayir, Fas, Senegal, Sudan, Kenya ve Fransa’ya da ihracat yapmak istiyoruz. 2020 Yılı pandemi ile yoğun mücadele içerisinde geçti. 2021 Yılında aşıların yapılması ile vaka sayılarının aşağıya inmesini bekliyoruz. Bu gelişmelerin piyasaları da olumlu yönde etkileyeceğinden eminiz. Piyasalardaki olumlu hava mutlaka bizim sektörümüze de olumlu yansıyacaktır” dedi.

2020 yılı hedeflerini tutturdu

Firma olarak 2020 yılı için belirledikleri tüm hedefleri tutturduklarını kaydeden Hasan Yıldırım, üretim tesislerinde Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı tarafından covid-19 pandemisine karşı açıklanan tüm hijyen ve sağlık önlemlerini alarak üretimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Hasan Yıldırım, “İstihdam sayılarımızı düşürmemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında ihracat hedeflerimizi tutturabilmek adına pazar paylarımızı koruyarak üzerine yeni pazarlar eklemek için ihracat ekibimiz sıkı bir çalışma içerisinde. İnanıyoruz ki 2021 yılı hem sektörümüz açısından hem de firmamız açısından iyi ve verimli geçecektir’ diye konuştu.