Yılda 2 milyon euro plastik hammadde tasarrufu

Arçelik'in önde gelen ürünlerinden biri olan buzdolapları, şirketin yıllık üretiminin yüzde 35'ini oluşturuyor. Şirket, üretim planlamasına ve yönetimine dijital bir ikizi entegre ederek üretim kalitesini daha da geliştirmeye, plastik tüketimini azaltmaya ve çevresel ayak izini iyileştirmeye karar verdi.

Arçelik, dijital ikizler konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Simularge ile bir araya geldi. Proje ekibi, üst düzey mühendislik formülasyonları, simülasyon modelleme ve gerçek zamanlı sensör verilerini birleştirerek termoform sürecinin dijital bir modelini geliştirdi. Dijital ikizi Eskişehir fabrikasında entegre etti ve ince ayarını yaptı. Arçelik'in Simularge ile olan ortaklığı, istenen çözümü başarıyla üretti. Dijital ikizin gerçek zamanlı operasyonel verilerle uygulanması, ürün kalitesini iyileştirdi, hurda oranlarını düşürdü ve plastik tüketimini azalttı. Bu, yıllık neredeyse 2 milyon dolardan fazla bir plastik hammadde tasarrufu ile sonuçlandı.

Beko Dijital Dönüşüm Grup Lideri Ömer Faruk Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İki yıl önce, buzdolabı üretim sürecini optimize etmek için dijital bir çözüm arıyorduk. Bu aşamaya kadar işlerimizi çok masraflı ve birçok manuel deneme yanılma yöntemiyle yapıyorduk. Simularge ile karşılaştık. Bu sorunu çözmek için kullanabileceğimiz bir Mühendislik ve Yapay Zekâ platformu oluşturduklarını öğrendik. Bir sonraki adımımız, bu çözümü küresel üretim tesislerimizin geri kalanına ölçeklendirmek olacak. Simularge beklentilerimizi karşıladı, hatta aştı. Dijital dönüşüm yolculuğumuz için daha iyi bir yol arkadaşı hayal edemezdik.” ifadelerine yer verdi.

TwinIDE endüstriyel dijital dönüşüm platformuyla çözümlerini güvenli ve kolay bir şekilde Türkiye piyasasına sunmaya ve üretimi dijitalleştirmeye odaklanan Simularge, gündemde olan ekonomik krizde yerel üreticilerin dış ülkelerden ithal ettiği kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamayı ve üretim maliyetlerini azaltarak uluslararası pazarda rekabetçi olmalarına katkı sunmayı hedefliyor.