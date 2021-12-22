Yıldırım, bu kez Arnavutluk devini satın alıyor

Kerim ÜLKER

Yurtdışında aldığı limanlarla adını duyuran Yıldırım Holding, madencilikte de önemli projelere imza atıyor. 7 ülkede başta altın ve krom gibi metaller üzerine madenleri bulunan Yıldırım Holding, bu listeye şimdi de Arnavutluk’u ekliyor. Yıldırım Holding’e ait Yılmaden Holding, Arnavutluk’un en büyük krom şirketini satın alıyor. Ülkenin ilk milyarderi olan Saimir Mane’nin sahibi olduğu Balfin Group’a ait Albchrome'u almak için görüşen Yıldırım Holding yönetimi, anlaşmayı ocak ayında tamamlamak istiyor.

Enver Hoca kurdu, milyarder satın aldı

1948 yılında dönemin Arnavutluk Lideri olan Enver Hoca tarafından kurulan Albchrome, dünyanın da en büyük ferrokrom üreticilerinden biri olarak biliniyor. 2000 yılında özelleştirilen şirketi önce Rus-Avusturyalı Darfo adlı bir şirket almış ardından kısa bir süre sonra Balfin Group’a devredilmişti. Arnavutluk'un ilk ve tek milyarderi olan Mane’nin sahibi olduğu Balfin Group ise yıllık 500 milyon eurodan fazla ciro elde eden aralarında perakende, inşaat, bankacılık gibi alanları da içinde barındıran bir çok sektörde faaliyet gösteriyor ve Balkanlar’ın da en büyük özel şirketlerinden biri olarak biliniyor.