Yıldırım Holding, Kazakistan’daki fabrika için imzayı attı

Yıldırım Şirketler Grubu’nun Kazakistan’da kuracağı soda külü fabrikası Qazaq Soda için imza töreni İstanbul’da, Yıldırım Tower’da yapıldı.

Projenin kurulumu için CAMCE, SemArco ve Dalian Dehua konsorsiyumu ile Yıldırım Holding arasında anlaşma gerçekleşti.

Fabrikanın EPC-F şeklinde yapımına ilişkin imzalar 6 Eylül’de atıldı.

Kazakistan’da milli bir proje olarak destek gören Qazaq Soda, ülkenin 20 yıllık hayalinin de gerçekleşmesi anlamına geliyor. Zhambyl eyaletinin Sarysu bölgesinde kurulacak olan Qazaq Soda projesi, 400 milyon dolar yatırımla inşa edilecek. 2024’te tamamlanması planlanan tesis, ilk fazında yılda 500 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Soda külü, dünyada özellikle cam yapımında, metalürji, tekstil ve kimya endüstrilerinde kullanılıyor.

Temel atma 22 Eylül’de

22 Eylül 2021’de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’in de katılımıyla yapılacak olan temel atma töreni için geri sayım başladı. Planlanan törene Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile birlikte Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın ve üst düzey Kazak kamu görevlilerinin de katılması bekleniyor.

İnşaat sürecinde bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrika, hizmete girdikten sonra 300 direkt, bin kişiye de dolaylı şekilde iş imkanı yaratacak. Fabrikanın, dünyanın en verimli ve çevreci soda külü üretim tesisi olacağı belirtildi. Sıfır atık teknolojisiyle kurulacak fabrikada, soda külüne ek olarak yılda 500 bin ton ham CaCl2, 100 bin ton da tuz üretilecek. Qazaq Soda üretime başladığında, Çin’in batısı ve Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerine de ihracat yapacak.