Yıldırım Holding, liman ve madende dünya markası oldu

31 Ağustos 2020

Yıldırım Holding, 4 kıtada 51 ülkede faaliyet yürütüyor. Holding, iki ana iştigal konusu, liman işletmeciliği ve madencilik sahasında dünya ölçeğinde önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

3 kardeş tarafından yönetilen Yıldırım Holding’in metal ve madencilik alanındaki faaliyetlerini biraraya toplamak için 2014 yılında kurduğu Yılmaden Holding, küresel krom endüstrisinin 4’üncü büyük oyuncusu.

Türkiye, ABD, İsveç, Rusya, Kazakistan, Kolombiya ve Özbekistan olmak üzere 7 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Yılmaden, üç ülkede krom ve kömür madenciliği projeleri yürütüyor ve üç ülkede de ferro alaşım üretim tesisleri işletiyor.” diyor.

Metal ve maden sahasında yatırımlar sürüyor. Yılmaden, Kazakistan’da 440 milyon dolarlık soda külünde yeni yatırım gerçekleştirecek ve bu alanda Asya’nın en önemli tedarikçilerinden biri olacak. 2004’ten bu yana Türkiye’de ve dünyada satın alma, yenileme ve kapasite artışlarına dayalı olarak 5 milyar dolarlık yatırıma imza atan Yıldırım Holding, ilk 15’te yer aldığı liman işletmeciliğinde ise 2025’te ilk on terminal arasına girmeyi hedefliyor.

Yıldırım Holding, bünyesindeki Yılport Holding üzerinden küresel piyasalarda bir uçtan bir uca liman görüşmeleri ve satın almaları gerçekleştiriyor. Türkiye’de 4, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1 ve İsveç’te 2 terminalle bu alanda önemli bir portföye ship olan Yıldırım’ın liman yatırımlarının tahmini değeri 2 milyar dolara ulaştı. Grubun, yillik 10 milyon TEU konteyner ve 850 bin CEU araç elleçleme kapasitesi bulunuyor.



Yüksel Yıldırım, uluslararası ölçekte, çok amaçlı tesisler oluşturma vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor. Yıldırım, “2015 yılında dünyanın en hızlı büyüyen 2. uluslararası konteyner terminal operatörü konumuna yükseldik. 2025 yılına kadar dünyanın en büyük 10 uluslararası liman işletmecisinden biri olmayı hedeflemekteyiz.” diyor.

Satın almada çok yol aldı

Yıldırım Holding, liman işletmeciliği ve maden sahasındaki yatırımlarını dünya çapında satın almalarla devam ettiriyor. Amaç, dünya dördüncüsü olduğu kromda sıfırdan tesis ve satın almalarla büyümeyi planlıyor. Liman işletmeciliği alanında ise global arenanın dört bir tarafındaki tesislere ilişkin görüşme trafiği aralıksız sürüyor. Temelleri Samsun’da 1963 yılında baba Garip Yıldırım tarafından atılan Yıldırım Holding’in faaliyetleri madenden, liman işletmeciliğine, gübreden, denizciliğe, kömüre, gayrımenkul geliştirmeye kadar geniş bir sahada yürüyor. Yıldırım Holding bünyesinde 13 bin kişi çalışıyor.