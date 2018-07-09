Yıldırım, İtalya’daki Taranto Limanı’nı istiyor

09 Temmuz 2018

KERİM ÜLKER

Dünyanın 3 kıtasında 19 liman işleten Yıldırım Holding'in ait Yılport Holding, rotasını Avrupa deniz ticaretinin merkez ülkelerinden İtalya'ya çevirdi. Yılport, İtalya’nın Taranto Limanı’ndaki çok amaçlı terminalin işletmesi için 5 Temmuz'da İyonya Denizi Liman Müdürlüğü’ne teklif verdi. Dünyanın 13’üncü büyük liman işletmecisi olan Yılport Holding, Taranto Limanı’nda iş hacminin artırılmasını, ekonomik ve operasyonel yatırımlarla limanın geliştirilmesini ve istihdamın artırılmasını hedefliyor. Taranto Limanı, İtalya’nın kuzeyinde, İyonya Denizi’nde yer alıyor. Limanda konteyner, genel kargo, ve ro-ro elleçlemesi yapılıyor.

"Eski teklifler askıya alındı"

İyonya Denizi Liman Müdürü Sergio Prete, "Bugüne kadar Taranto Limanı’nın işletmesi için verilen teklifler askıya alınacak, Yılport Holding’in teklifi öncelikli olarak değerlendirilecek" dedi

İtalya İşçi Sendikası Taranto Şubesi Müdürü Giancarlo Turi ve İtalya Lojistik İşçileri Sendikası Müdürü Carmelo Sasso ise bir açıklama yaparak şunları söyledi: “CMA CGM Grubu’nun yüzde 24 hissesine sahip Yıldırım Şirketler Grubu’nun Taranto Limanı’nın işletmesi, Taranto kentinin yeniden Akdeniz’in önemli bir lojistik merkezi haline gelmesini sağlayacak. Taranto Limanı için verilen önceki tekliflerin yanında daha geniş kapsamlı, ciddi ve detaylı bir iş planı sunan Yılport Holding’in teklifini, Taranto halkının yararı için memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede 2012 yılından beri pozitif sinyaller bekleyen çalışanlar ve aileler için bu gelişmeyi olumlu buluyoruz.”

Bilindiği üzere Yılport, Türkiye dışında Norveç, İsveç, Portekiz, İspanya, Peru, Malta'da toplam 19 liman yönetiyor.