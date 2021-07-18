Yıldırım’dan Kazakistan’a 400 milyon dolarlık yatırım

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli şirketlerinden olan ve Avrupa, Amerika ve Afrika kıtasında yaptığı yatırımlarla bilinen Yıldırım Holding, Orta Asya’daki gücünü artırıyor. 2017’de ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu Yıldırım Holding’in Kazakistan’a yapacağı yatırım önümüzdeki aylarda hayata geçiyor.

2013’te Rus madencilik şirketi Mechel’in krom varlıklarını satın alarak Kazakistan’a üretim anlamında ilk adımı atan Yıldırım Holding, şimdi de ülkenin kuzeybatısında yer alan Rusya sınırındaki kenti Zhambyl’de kalsiyum soda külü fabrikası kuracak.

Ülkenin ilk üretim tesisi

Kazakistan’ın ilk soda külü tesisi olacak olan tesisi Yıldırım Holding, sahibi olduğu Qazaq Soda A.Ş. firması kanalıyla kuracak. Bu yılın 3’üncü çeyreğinde temeli atılacak tesis için 400 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Kapasitesi yılda 1 milyon ton olarak belirlenen tesiste 1.000 kişinin çalışması planlanıyor. Hatırlayacağınız üzere 2017 yılında yaptığımız haberde Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım başkent Astana’daki EXPO Congress Center’da bir araya gelmişti. O görüşmede tesisin kurulacağı Zhambyl kenti üretim alanı olarak belirlenmişti.