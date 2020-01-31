Yıldırım‘ın yatırımda yeni rotası Moldova

31 Ocak 2020

Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Gagavuzya’da enerji santrali modernizasyonu, liman işletme ve alt yapı yatırımları gündeme alındı.



Dünyanın 5 kıtasında, 51 ülkede faaliyetleri bulunan Yıldırım Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah’ıİstanbul’da ağırladı. Yıldırım Tower’da gerçekleşen buluşmaya ayrıca Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor da katıldı.



Yıldırım Şirketler Grubu’nun Gagavuzya’daki potansiyel enerji santrali yenileme projesi ve üstlenilebilecek enerji alt yapı yatırımları görüşüldü. Ayrıca Gagavuzya Özer Bölgesi’nde yer alan, Moldova’nın Tuna Nehri üzerindeki en büyük limanı olan Giurgiulești Limanı’nın işletmesinin Yılport Holding tarafından üstlenilmesi konusu gündemdeydi.



Başkan Vlah, dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye’deki yatırımcıların önündeki engelleri kaldıracaklarını belirterek, hukuki alt yapıların oluşmasına imkan sağlayacaklarını söyledi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve dostluk bağının önemi vurgulandı. Karşılıklı iyi niyet dilekleri ile toplantı tamamlandı.



Toplantının devamında Yüksel Yıldırım, Moldova Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Ceban ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede de Moldova’daki enerji yatırım fırsatları görüşüldü.