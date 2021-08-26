Yıldız Demir Çelik’ten dijital dönüşüm hamlesi

Yıldızlar Yatırım Holding’in sanayi yatırımlarından biri olan Yıldız Demir Çelik, sektördeki büyümesini sürdürürken, dijital dönüşüm odağındaki yatırımlarına da hız verdi.

Pandemi sürecinde artan dijital dünya gereksinimleriyle bünyesinde başarılı uygulamaları hayata geçiren şirket, dijitalleşme vizyonu çerçevesinde, tüm iş süreçlerine daha sürdürülebilir ve optimize bir yapı kazandırmayı hedefliyor.

Yeni nesil müşteri portalı

Pandemi süreciyle birlikte iki yıl önce başladıkları müşteri portali Stargate’in çalışmalarına da hız veren Yıldız Demir Çelik, müşterilere tek ekran üzerinden pek çok işlemi telefonla ya da e-postayla iletişime geçmeden çözebilme imkanı sunuyor. Şirketlere birçok hizmeti aynı anda yapabilme avantajı sunan Stargate’in ilerleyen zamanlarda zenginleştirilmesi hedefleniyor. Üzerinde çalışılan konular arasında, Yıldız Demir Çelik ürünlerinin üç boyutlu ortama taşınması projesi de yer alıyor.

Yıldız Demir Çelik, hayata geçirdiği 360 derece sanal video tur uygulaması ile de tesislerinin kapılarını ziyaretçilerine sanal video tur ile açabiliyor. VR gözlükle veya Youtube üzerinden tüm masaüstü bilgisayarlarda, tablet ve mobil cihazlarda izlenebilen video ile tesislerde kullanılan üretim teknolojileri ve yapısı dünyanın dört bir yanından keşfedilebiliyor.

Yapay zeka ile üretim

IBM TM1-Finansal Dönüşüm Bütçe ve İş Planlaması projesiyle, IDC Türkiye CIO Summıt 2020’de IDC Özel Ödülü’ne layık görülen şirket, çelik sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olma misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde tüm şirketleri SAP sistemine dahil eden holding, ilerleyen dönemde aynı sistemin yeni versiyonu olan S4Hana sistemiyle Yıldız Demir Çelik başta olmak üzere tüm grup şirketlerinde farklı dönüşüm projelerine hazırlanıyor.

Intelligent robot yazılımları ve yapay zeka çözümlerini rutin iş süreçlerine entegre eden Yıldız Demir Çelik, tüm fatura sistemini Intelligent robot teknolojisiyle yürütüyor. SAP Intelligent BPM çözümleriyle basılı süreçlerini de dijitale geçirmeye hazırlanan şirket, önümüzdeki dönemde ürün ve üretimi daha da geliştirecek alanlarda yapay zeka çalışmalarıyla, yakın zamanda bu teknolojiyi kurumsal müşterilerine sundukları önerme sistemlerine de dahil etmeyi hedefliyor.

"Sektörün oyun kurucusu oluruz"

Endüstri 4.0 ’ın, rekabetin iyice keskinleştiği bu dönemde büyük fark yarattığına dikkat çeken Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “Teknolojiyi iş süreçlerine en etkin biçimde entegre eden şirketlerin geleceğin dünya düzeninde çok büyük bir avantaja sahip oldukları bir gerçek. Dijital dönüşüm süreci, artık teknik alt yapının dışında satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından üretim süreçlerine kadar tüm alanlara dokunan çok büyük bir dünya. Son yıllarda dijital dönüşümü odağa alan bir yapıyı hayata geçiren Yıldızlar Yatırım Holding, bunu tüm grup şirketlere yayarak entegre bir dönüşüm sürecini başlattı." dedi.

Özdemir, "Yıldız Demir Çelik olarak biz de iş süreçlerimize bu dönüşüm ve teknolojik alt yapıyı adapte ettik. Özellikle müşteri memnuniyeti noktasında, yenilenen bu yapımızla müşterilerimize dijitalleşmenin getirdiği tüm ayrıcalıklarla en iyi deneyimi sunma gayretindeyiz. Öte yandan, Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) prensipleri çerçevesinde Endüstri 4.0 temelli üretim teknolojisine sahip olmamız süreçlerimizin verimliliğine büyük değer katıyor. Tüm bu avantajlar sektörde ayrışmamızı da sağladı. Önümüzdeki dönemde geleceğin teknolojilerine hazır bir fabrika olarak, dijitalleşmede daha ileri adımları kullanarak hayata geçireceğimiz yeni atılımlar, kısa ve orta vadede yenilikçi projelerimiz olacak. Bu kapsamda dönüşümde sektörün oyun kurucusu olacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.