Yıldız Endüstri, Hindistan'a geri dönüşüm makinesi ihracatına başladı

Ahmet USMAN

Yıldız Endüstri’nin 2010’da talaşlı imalat işleri yapmak üzere kurulduğunu söyleyen Dış Ticaret Sorumlusu Mahfuz Kaya, “2012’de lastik ve plastik kırma, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) makinelerinin üretimine başladık. Bu iş için 2018’de kardeş şirketimiz Katana Makine’yi kurduk. Şu an parçaların üretimini Menderes Kısık Sanayi Sitesi’ndeki yerimizde, makinelerin bıçaklarını yine buradaki CNC atölyemizde, montajı ise bu yıl taşındığımız Torbalı’daki tesisimizde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anahtar teslim geri dönüşüm tesisleri kurduklarını belirten Kaya, “Şu an senede 2 tesis kurma kapasitesine sahibiz. Hedefimiz bu rakamı önümüzdeki yıl 3’e, daha sonra 4’e yükseltmek. Tabii bu tesisleri kurarken, gelen diğer makine taleplerini de karşılıyoruz. Ankara’da Petlas’a ait Ako Lastik Kaplama tesisini bu yılbaşında, Kahramanmaraş’ta Kipaş Çimento’ya yaptığımız tesisi de geçtiğimiz günlerde teslim ettik. Bu tesisler ömrünü tamamlamış araba lastiklerini tellerinden ayırıp, çeşitli boylarda parçalayarak hammadde ya da yakıt olarak ekonomiye döndürüyorlar” diye konuştu. kineleri yaptıklarını ifade eden Kaya, “Talaşlı imalattan geldiğimiz için boyut, kapasite ve fonksiyon anlamında esnek bir üretim yapımız var. Saatte 700 kilogram ile 5 ton arasında lastik işleyecek kapasiteye sahip tesisler kuruyoruz. Piyasaya süreceğimiz yeni 3 bin serisi ATY kırıcılar sayesinde saatte 10 ton atık işleme kapasiteli tesisler de kurabileceğiz” dedi.

İç piyasada kendilerini ispat ettiklerini ve artık yurtdışına açılmayı hedeflediklerini belirten Kaya, “Bu konuda ilk adımımızı geçen ay Hindistan’a bir aracı firma vasıtasıyla küçük bir topuk teli çekme makinesi göndererek attık. Aynı aracı firma Hindistan’a komple tesis satmak için de görüşmeler yapıyor. Biz de direkt ihracat için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lübnan’da saatte 700 kilogram kapasiteli bir tesis kurmak için temaslara başladık. Botsvana’dan birkaç şirketle görüşüyoruz. Kuzey Afrika ile de yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Orta vadeli hedefimiz ise Avrupa” diye konuştu. Araba lastiklerinin kauçuk, kort bezi ve telden oluştuğunu anlatan Kaya, “Asıl değerli kısım lastiğin yüzde 65-70’ini oluşturan kauçuk. Tel ise lastikten ayrıldığında üzerinde yoğun şekilde kauçuk parçaları kaldığından demir-çelik firmaları tarafından eritilmek için tercih edilmiyor. Biz telin saflık derecesini yüzde 94-95’e çıkaracak bir makine üzerinde çalışıyoruz. Bu makineyi birkaç ay içinde tamamlayacağız” dedi.