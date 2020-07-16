Yıldız Entegre, parkeyi ‘artırılmış gerçeklikle’ seçtirecek

16 Temmuz 2020

Yıldız Entegre, Türkiye’de bir ilk olan yeni parke seçim uygulamasını tanıttı. Uygulama “Çek, Seç, Uygula!” ile kullanıcılar, istedikleri parke modelini sadece saniyeler içerisinde mobil telefonları ya da bilgisayar ekranları aracılığıyla odalarının zemininde görebilecek. Uygulama, zemin üzerindeki mobilya, halı gibi nesneleri ve kot farklarını da algılayarak tüketicilere hayallerindeki tasarımı mekanlarına hatasız uygulama fırsatı sağlıyor. Geçtiğimiz dönemde dijital katalog yönetim sistemini tüm ürün gruplarında devreye aldıklarını; bunun yanında 3D Kartela ve Sanal Showroom gibi sektörde öncü çok sayıda uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Şimdi de ‘Çek, Seç, Uygula!’ adını verdiğimiz uygulamamız ile sektörde bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldız Entegre’nin dijital odaklı dönüşümünün bir parçası olan bu uygulama ile tüm tüketicilerimiz tercih süreçlerini iyileştirmeyi; teknolojinin bizlere sunduğu fırsatları evlerimizin ve ofislerimizin estetiği için kullanıyoruz. Türkiye’de ilk kez bir orman ürünleri firması tarafından sunulan bu uygulamanın müşteri deneyimi anlamında büyük fark yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Tasarım süreci dijital ortamda

Parke seçim süreçlerinde çok sayıda sıkıntı yaşanabildiğini, tüketicilerin deneyim alanlarını anlamaya çalışarak ve bayilerden aldıkları geri dönüşler doğrultusunda böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Şahin şöyle devam etti: “Bugün bir parke değişimi yapacağınız zaman bilinmezlerle dolu bir sürecin içine giriyorsunuz. Bir parke bayisine giderek evinize uyacağını düşündüğünüz bir modeli renk kartelası üzerinden veya bir parke kesitinden seçiyorsunuz. Ama bu kesitler tüm parke dekorunu temsil etmediğinden sizin hayal ettiğiniz tasarım ile gerçekleşen farklı olabiliyor. Burada hem tüketici hem de bayi ya da ilgili usta bu süreçte zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Tüm bu tasarım sürecinin dijital ortama aktarılması sayesinde Tüketiciler parke dekorlarını kendi evlerinde ya da ofislerinde değerlendirebiliyorlar. Bu değerlendirme, doğrudan kendi mobilyaları, duvarları ve halıları ile uyumlu olarak yapılıyor. Yani, tüketiciler daha parkeyi satın almadan hayallerindeki ürüne evlerine uygulayabiliyorlar.; Tüketici tarafından tasarıma karar verilmesinin ardından en yakın Yıldız Entegre bayisinden bu ürünler temin edilebiliyor ve uygulama süreci başlıyor.”