Yıldız Entegre, VarioDor markasında model sayısını 15'e çıkardı

Yıldız Entegre, kapı markası VarioDor’un model sayısını Step, Fishbone ve Luxury modelleriyle birlikte toplamda 15'e çıkardı.

Yeni modellere ilişkin bilgi veren Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, "Tüketicilerin beklentilerini karşılamak için çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki kapılar bir evin veya çalışma alanlarının en önemli ve dikkat çekici dekorasyon unsurudur. Bu sebeple dikkatleri üzerine çeken, kendine özgü stillere sahip, şık tasarımlı kapılar oluşturuyoruz. Alize Premium ürün grubumuzla koleksiyonumuz artık çok daha güçlü ve zengin, 3 yeni model eklenmesi ile toplam model sayımızı 15'e çıkardık. Tüketicilerin beğenisi, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda da yeni modelleri ürün gamına eklemeye devam edeceğiz. VarioDor kapılarımız, tüketicinin pazarda içi dolu kapı olarak nitelendirdiği ve sağlamlığı ile kalitesine vurgu yaptığı ürünlerimizdir. Bu özelliğimizin yanı sıra 41 dakikaya kadar yangına dayanım sertifikası ile güvenliğinizi önceliklerken, 38 desibele kadar ses geçirmezlik özelliği ile evin içinde kendi özel alanınızı yaratmanıza fırsat sağlıyor." şeklinde konuştu.