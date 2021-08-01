Yıldız Holding, CCC'nin tek sahibi oldu

KERİM ÜLKER

Danimarkalı Gumlink, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Gumlink'in yüzde 50 ortağı olduğu Continental Confectionery Company'nin (CCC) tamamı ortağı Yıldız Holding'e geçti.

Türkiye’de Ülker Oneo, Yupo, Kremini gibi markaların üretici şirketi olan Continental Confectionery Company (CCC), Avrupa'nın en çok tanınan sakız üreticilerinden Danimarkalı Gumlink firmasıyla Yıldız Holding'in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla 2009'da kurulmuştu.

Yıldız Holding, Gumlink’in Danimarka'da bulunan fabrikasını Türkiye'ye taşıyarak Avcılar'daki Baycan tesisiyle birleştirip Çorlu'da piyasadaki bütün formatları üretebilecek bir sakız şeker fabrikası kurmuştu. Her iki ortak, fabrikaya ciddi yatırım gerçekleştirmiş ve Avrupa’nın en büyük özel markalı sakız üreticisi konumuna gelmişti.

Son dönemlerde bazı varlıklardan çıkma kararı alan Yıldız Holding, bu satın alma ile atıştırmalık ve perakendeye odaklanma stratejisini bir kez daha göstermiş oldu.