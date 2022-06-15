Yıldız Holding, kadın girişimciliğini destekleme çalışmalarını globale taşıyor

Yıldız Holding Kadın Platformu aracılığıyla gerçekleştirdiği kadın girişimciliğini destekleme çalışmalarını küresele taşımak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve UN Women’ın yürütücülüğünü üstlendiği, dünya genelinde kadın girişimciler için elverişli ekosistemler yaratmayı amaçlayan çok paydaşlı “Women’s Entrepreneurship Accelerator” (WEA) girişimine dahil oldu.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nde gerçekleşen törende, Yıldız Holding’i Yönetim Kurulu Üyesi ve GODIVA CEO’su Nurtaç Ziyal Afridi, UN Women’ı ise Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir temsil etti. Törene Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da katıldı.

Söz konusu iş birliği çerçevesinde Yıldız Holding şirketleri UN Women desteğiyle kadın girişimciliğini teşvik eden örnek uygulamalara hız verecek. Diğer yandan UN Women ve Yıldız Holding, Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI) Programı’nın hedeflenen ülkelerde yayılması için iş birliği yapacak. Holding önümüzdeki dönemde UN Women ile aynı konu odağında başka operasyonel ve stratejik iş birlikleri de geliştirecek.

“Fırsat eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğiz”

Yıldız Holding’in iş hayatında fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarını anlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GODIVA CEO’su Nurtaç Ziyal Afridi, “Yıldız Holding’in farklı şirketlerinde ve coğrafyalarında, ‘İnsana Yatırım’ vizyonuyla toplumun tümüne yayılan fırsatlar yaratmasını, en çok çalışılmak istenen şirketler arasında konumlanmasını ve kadınların güçlenmesine imkân sağlayan en iyi koşullarla anılmasını amaçlıyoruz. Tüm şirketleri aracılığıyla kadın girişimcileri destekleme konusunda kararlı adımlar atan Holdingimizin tedarik zincirinde kadınlar için pek çok fırsat mevcut. Bugün UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi ile imzaladığımız bu iş birliği anlaşmasıyla bölgesel ve global alanda tedarik zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi taahhüt ettik. Mevcut fırsatları daha da geliştirmek ve kadınlarla buluşturmak adına önemli bir kilometre taşı olarak gördüğümüz bu iş birliğimizin sadece Yıldız Holding için değil, tüm toplum ve dünya için olumlu sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Kadınların gelir getirecek iş fırsatlarına sahip olabilmeleri ve ülke ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için çıkılan bu yolculuğun öncüsü olmak bizim için en büyük gurur kaynağı.” dedi.

“Elverişli ekosistemler yaratmaya devam edeceğiz"

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir ise şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin liderlikleri, yenilikçi bakış açıları, dönüştürücü güçleri ve geliştirdikleri iyi uygulamlar ile iş gücü piyasasına yaptıkları katma değerin farkındayız. Avrupa ve Orta Asya bölgesinin tamamında ortaklarımızla birlikte kadın girişimcilerin bilgiye, finansal hizmet ve ürünlere, ağlara ve piyasalara erişmelerini desteklemek üzere elverişli ekosistemler yaratmaya devam edeceğiz. Bölgede ve dünyada özel ve lider bir konumda bulunan Yıldız Holding, faaliyet gösterdiği topluluklarda, iş yerlerinde ve iş piyasalarında kadınların güçlenmesini desteklemeyi sürdürüyor. Toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım ve satın alma alanlarında başlattığımız bu ortaklık ile birlikte Yıldız Holding, kadın girişimcilere 4 milyon ABD Doları’nın üzerinde yatırım yapmayı taahhüt ediyor. Kadın girişimciliğini hızlandırmak ve dönüştürmek üzere başlattığımız ortaklık aracılığıyla kadınların liderlik ettiği ve kurduğu işletmelere birlikte sağlayacağımız destekten ötürü çok heyecanlıyız.”

“Kadın girişimciliğini globalde de desteklemeye hazırlanıyoruz”

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da şunları kaydetti: “Kadının güçlenmesi ve iş dünyasında fırsat eşitliği sağlanması hedefi doğrultusunda, ‘Daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliğini destekliyoruz’ misyonuyla liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İş dünyasında kadın temsili ve fırsat eşitliği alanlarında daha sistemli ve merkezi çalışmalar yapmak üzere 2021 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Kadın Platformu ile fırsat eşitliği konusundaki duruşumuzu tüm söylemlerimize yansıtıyoruz. Eşitlik ve kapsayıcılık üzerine kurulu bir kurum kültürü inşa ediyoruz. Kadın girişimciliği konusunda Birleşmiş Milletler’in belirlediği temel kriterleri benimseyerek, bu kriterleri Yıldız Holding ve şirketlerinde de uygulanabilir hale getirmeyi taahhüt ediyoruz.”