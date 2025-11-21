Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nü dünya çapında kutladı

Yıldız Holding’in merhum kurucusu Sabri Ülker’in “Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır” sözünden ilhamla her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde düzenlenen Mutlu Et Mutlu Ol Günü, bu yıl 11’inci kez kutlandı.

Etkinlik, İstanbul’daki Çamlıca Kampüsü merkezli olmak üzere, Romanya, Hollanda, Londra, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan ve Çin dahil dünyanın pek çok noktasındaki Yıldız Holding çalışanlarını çevrimiçi bağlantılarla bir araya getirdi.

Holdingin zengin sanat koleksiyonuna da vurgu yapan kutlamada, Yıldızlı Sohbetler’in konuğu ünlü ressam Devrim Erbil oldu. Gazeteci Aysun Öz’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Erbil, İstanbul’un sanat anlayışındaki yerinden, eserlerinde mutluluk ve duygu kavramlarını nasıl işlediğinden söz etti. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmanın önemine değinen sanatçı, kendisini mutlu eden üç şeyi “resim, aşk ve şiir” olarak tanımladı. Konuşmanın ardından Erbil’in hayatını ve sanatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Erbil’in eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi bir ay boyunca ziyaretçilere açtı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katıldığı, milli sporcuların video mesajlarıyla renklenen kutlamalar Oğuzhan Koç konseriyle sona erdi.

Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, etkinliği “dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarıyla ortak bir mutluluk dili konuşmak” şeklinde tanımlayarak, bu kültürün holdingin temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı.