Yıldız Holding, 'odak stratejisi' ile cirosunu 100 milyar TL'ye taşıdı

Yıldız Holding, yakın zamanda iştirak satışlarıyla stratejik iş kolları olan gıda ve perakende alanlarına odaklandı. Yeni dönemde daha yalın, kolay yönetilebilir bir yapıya geçtiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “2017 yılında 42,3 milyar TL olan konsolide ciromuz, iştirak satışlarımız sonrası stratejik iş kollarımıza odaklanarak 2021 yılında yüzde 34 artışla 100 milyar TL’ye (10 milyar USD) yükseldi” dedi. Ülker, 4 yılda 2,3 kat oranında büyüme sağladıklarını, cironun yüzde 40’ının yurt dışı kaynaklı gelirlerden elde edildiğini kaydetti.

5 yıl önce 1.6 milyar TL olan Türkiye ve yurt dışı yatırımlarını, geçen yıl 2.2 milyar TL’ye çıkardıklarını, son 5 yıl içinde toplamda 7 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Ali Ülker, “Türkiye’deki şirketlerimiz için 2022 yılı bütçelenen yatırım tutarı (pladis Türkiye dahil) 2,5 milyar TL’dir” açıklamasını yaptı. Yıldız Holding’in 2017 yılında Türkiye’de 39 bin 458 olan çalışan sayısı, 2022 yılında 61 bin 884 kişiye yükseldi. Bu rakam sadece Türkiye’de yüzde 57’ye varan istihdam artışı anlamı taşıdı.

Türkiye’yi merkeze alan Yıldız Holding’in, satış ve ihracat gelirleriyle Türkiye’ye ekonomik anlamda önemli katkı sağlarken, global pazarda da daima liderliği hedefl ediğini kaydeden Ülker, şu açıklamayı yaptı:

“Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, kârlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla da potansiyel gördüğümüz alanlara yatırım yapıyoruz. Bünyemize kattığımız şirketleri güçlü Ar-Ge, inovasyon, üretim ve dağıtım kapasitemiz sayesinde geliştiriyor ve kârlı yatırımlara dönüştürüyoruz”.

9 Ar-Ge merkezi var

“Godiva ve pladis dahil Amerika’dan Çin’e dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunan 9 ArGe merkezimizde görev yapan mühendislerimiz ve uzmanlarımız her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştiriyor” diyen Ali Ülker, “Türkiye’de de özellikle Kerevitaş, Besler ve Ülker Bisküvi gibi şirketlerimiz Ar-Ge çalışmalarına liderlik ediyor. Türkiye’de Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünler tüm dünyadaki tüketicilerimizin beğenisine sunuluyor. Örneğin, tüketicilerin kısa sürede beğenisini kazanan McVitie’s Jaff a Jonut kek Türkiye’deki Ar-Ge merkezimizde geliştirildi” diye konuştu.

5 yılda 3.6 milyar dolarlık ihracat

Geçen yıl ihracatlarının 678 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Ali Ülker, şu bilgileri aktardı: “Son 5 yılda toplam ihracatımız 3,6 milyar USD olarak gerçekleşti. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’yle Türkiye’yi üretim ve ihracat üssü haline getirdi; Ülker markalı ürünlerin yanı sıra GODIVA, McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık markalarını Türkiye’de üretip dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyor. Pandeminin zorlu şartlarına rağmen 2021’de Ülker Bisküvi çatısı altında atıştırmalık alanında 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamın, yaklaşık 100 milyon dolarlık kısmı sadece GODIVA, McVitie’s ve Flipz gibi global markaların ihracatından geldi.

4.8 milyar dolarlık borç ödemesi yapıldı

Yıldız Holding, 2022 yılı itibarıyla sendikasyon öncesi 6,5 milyar dolar olan borcunu 1,7 milyar dolara indirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Koşullar ne olursa olsun yoğun emek, yatırım ve özveriyle yaptığımız çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz gelirlerle, Türkiye’deki bankalara da borçlarımızı vaktinden önce ödeyerek ülkemizin finans sistemini desteklemeye devam ettik” şeklinde konuştu.