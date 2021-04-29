Yıldız Holding, Propak Ambalaj'ı Constantia Flexibles’a satıyor

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın dünyanın önde gelen esnek ambalaj şirketlerinden Constantia Flexibles’a satışı için anlaşma imzalandı.

Gözde Girişim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Propak Ambalaj’ın toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının satışı için, Constantia Flexibles ile 120 milyon Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşması imzalandı. İmzalanan satış anlaşmasının ardından yasal onayların alınmasıyla birlikte, devir tarihinde hesaplanacak hisse bedeli üzerinden satış tamamlanacak. Bu satış sürecinde, Pragma’dan münhasır finansal danışmanlık hizmeti alındı.

Üretimin yüzde 70'ini ihraç ediyor

Temelleri 1977 yılında atılan ve 2017’de Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra başarılı bir büyüme grafiği çizen Propak Ambalaj, flexo ve rotogravür baskı kabiliyetleriyle Türkiye’nin önde gelen baskılı esnek ambalaj üreticileri arasında gösteriliyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç eden Propak; İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İskandinavya gibi toplam 24 ülkede 100’den fazla müşterisine ürün sunuyor. Propak, 40 bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisi ve 360 çalışanıyla hizmetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Yıldız Holding’de ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanmaya devam ederken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla da potansiyel gördüğümüz alanlara yatırım yapıyoruz. Bünyemize kattığımız şirketleri güçlü Ar-Ge, inovasyon, üretim ve dağıtım kapasitemiz sayesinde geliştiriyor ve kârlı yatırımlara dönüştürüyoruz. Propak Ambalaj da bu anlamda çok önemli bir örnek sergiliyor. Özellikle Gözde Girişim’in bünyesine katılmasından itibaren kayda değer bir büyüme gösteren Propak şu anda 300 milyon metrekare flexo, 236 milyon metrekare rotogravür üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 2017 yılında satın aldığımız Propak Ambalaj’ı bugün daha da verimli ve kârlı bir şirket olarak Constantia Flexibles’a devretmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz. Gözde Girişim çatısı altında son yıllarda göstermiş olduğu başarılı performansı neticesinde Propak Ambalaj, esnek ambalaj sektöründe dünyanın en büyük 3’üncü şirketi olan Constantia Flexibles bünyesinde tam anlamıyla global bir oyuncu olacak." değerlendirmesini yaptı.