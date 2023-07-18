Yıldız Holding "Senenin Yıldızları"nı ödüllendirdi

Bu projeler arasından kazananlar holdingin 75 bin çalışanı ve ana jürinin oylamasıyla seçildi. Geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Yıldız Holding çalışanlarını bir araya getiren "Senenin Yıldızları Ödül Töreni", Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan program, Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın, Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımıyla yıl boyunca sağladığı toplumsal fayda ve deprem yardımları hakkındaki konuşmasıyla devam etti. Ödül törenine konuk olarak katılan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper de sürdürülebilirlik konulu bir konuşma yaptı.