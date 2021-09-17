Yıldız Holding’de iki üst düzey atama

Yıldız Holding, gerçekleştirdiği iki üst düzey atama ile yönetim kadrosunu güçlendirdi. Yıldız Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na (Chief Strategy and Business Development Officer) Fezal Okur Eskil, holdinge bağlı şirketlerden Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürlüğü görevine de Ilgın Hasırcıoğlu getirildi.

Bu görevinde Yıldız Holding ve iştiraklerinin stratejik yol haritalarının oluşturulmasına, yeni iş fırsatlarının topluluğa kazandırılmasına ve iştiraklerin stratejik inisiyatiflerinin yürütülmesine liderlik edecek olan Fezal Okur Eskil, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Georgia Institute of Technology’den İşletme (MBA) ve Endüstri Mühendisliği (MS) yüksek lisans derecelerini alan Eskil, iş hayatına 2001’de A.T. Kearney Chicago ofisinde yönetim danışmanı olarak başladı. Bu görevini takiben Eczacıbaşı-Baxter ve Philip Morris International bünyesinde farklı görevler alan Eskil, Yıldız Holding’den önce Sabancı Holding, Enerjisa Enerji, Kordsa ve diğer Sabancı Topluluğu şirketlerinde üst düzey görevlerde bulundu.



Donuk Fırıncılık Ürünleri’nin Genel Müdürlük görevine atanan Ilgın Hasırcıoğlu ise, 2020 yılı Mart ayından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapıyordu. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Hasırcıoğlu, kariyerine aynı yıl önce yurt dışında sonra Oyak-Renault’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Kariyeri süresince başta gıda sektörü olmak üzere birçok firmada yöneticilik görevlerinde bulunan Hasırcıoğlu, Yıldız Holding bünyesine 2016 yılında pladis Türkiye, MENA&CA Bölgesi CEO Ofisi’nde Proje Direktörü olarak katıldı.