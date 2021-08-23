Yıldız Holding’de üst düzey iki yeni atama yapıldı

Yıldız Holding'de iki önemli atama gerçekleşti. Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü olarak geçen yıl göreve başlayan Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü’ne, Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörü olarak görev yürüten Nihan Bağrul da Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Tuğçe Altınsoy, Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü’ne getirildiği 2020 Mart ayından bu yana Yıldız Holding’in medya ilişkileri ve iletişim faaliyetlerinden sorumluydu. Altınsoy, yeni dönemde Holding ve şirketlerinin medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve sponsorluk süreçlerine liderlik edecek.

Sürdürülebilirlik vizyonuna Nihan Bağrul liderlik edecek

Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü görevine getirilen Nihan Bağrul ise 2011’den bu yana Yıldız Holding bünyesinde kalite, iş ve gıda güvenliği alanlarında yöneticilik yapıyordu. Atama öncesinde Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörlüğü görevini süren Bağrul, yeni görevinde Yıldız Holding Türkiye iştiraklerinin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Regülasyon, Operasyonel Mükemmellik, İş Sürekliliği ve Sürdürülebilirlik çalışmalarının, Holding seviyesinde yönetim ve koordinasyonunu üstlenecek.