Yıldız Holding’den dijital sergi: Veda Haccı Hutbeleri, sanal ortamda

14 Mayıs 2020

Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) Yıldız Holding iş birliği ile “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” sergisi dijital ortama taşıdı. Türkiye Millî Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, "Vakfımız, 50. kuruluş yılında tertiplediği hüsn-i hat sergisi ve sempozyum konusu olarak “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”nin irdelenmesi başlığını seçmiş bulunmaktadır" dedi.

"VEDA İLK İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de, Hz. Muhammed'in vasiyet niteliğindeki konuşmalarında tüm insanların Hz. Adem’in çocukları olduğunu vurgulayarak insan haklarının evrensel olduğuna işaret ettiğini belirterek, "Günümüz insanlığının temel haklarının ve değerlerinin açıkça beyan edildiği 'İlk İnsan Hakları Bildirisi' olarak insanlık tarihine geçmiş Veda Hutbeleri, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek, tüm insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydetmiştir." ifadelerini kullandı.

SALGIN NEDENİYLE DİJİTAL ORTAMDA

Hat ve tezhip sanatıyla buluşan Veda Hutbeleri’nin kıymetli mesajlarını paylaşmak istediklerini belirten Ülker, "Bunun için sizleri, Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ağırlamayı arzu etmekle birlikte, COVID-19 salgınının taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak, Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri sergisini dijital ortama taşıdık" dedi.

37 HATTAT VE 26 MÜZEHHİBİN ESERİ

Dijital sergi, vedahaccihutbeleri.org web sitesinden 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. Eserlerin görsellerine Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor. Sergide, dünyaca ünlü 37 hattat ve 26 müzehhib tarafından Hz. Muhammed'in Veda Hutbeleri’nden seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor.