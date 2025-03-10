Yıldız Holding'den fırsat eşitliğine dikkat çeken 8 Mart kutlaması

Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüs’te düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşların güç birliği içerisinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yıldız Holding Kadın Platformu’nun 2024 yılı Raporu'nda yer alan verilerin paylaşıldığı organizasyonda, kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükselen Yıldız Holding'in ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe almaya hak kazanan ilk Holding olduğu da gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer

Kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle son üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Ülker, "Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor... Bu öncü projelerimizin, iş dünyasında daha fazla kuruma ilham vermesini diliyor, bu vesileyle başta çalışma hayatındaki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

"Kadın temsiliyetini 5 yılda yüzde 49'a yükseltmeyi başardık"

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise konuşmasında, “Attığımız somut adımlarla, çalışanlarımız arasındaki kadın temsiliyetini son 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49'a yükseltmeyi başardık. Kıdemli kadın yönetici oranımız yüzde 35 ve kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranıysa yüzde 22’ye ulaştı. Yıldız Holding, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında 30 yaş altı kadın çalışan oranını yüzde 52'ye çıkararak genç kadınların bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine de öncülük ediyor. Bu başarılı sonuçların yanı sıra çalışanlarımız arasında yürüttüğümüz araştırmalardan aldığımız olumlu geribildirimler fırsat eşitliği performansımızı daha da ileriye taşıyacak adımlar atmamız için bizi cesaretlendiriyor” dedi.