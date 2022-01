Yıldız Holding'den iş hayatında 'fırsat eşitliği'

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, 'İş dünyasında en ağırlıklı ortaya çıkan sorun; fırsat eşitliği. Eşit işe eşit maaş, eşit terfi şansı, eşit işe alım fırsatı, bütün bunları alt alta yazdığımızda karşımıza fırsat eşitliği geliyor. Evet, iş dünyasında kadına bir fırsat eşitliğine ihtiyacımız var.' dedi.

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş'un katılımıyla düzenlenen toplantıda şirketin fırsat eşitliğine yönelik yaptığı çalışmalar anlatılırken, konuya ilişkin çalışmaları içeren raporla ilgi de bilgi verildi.

Kadın Platformu bünyesinde yapılan çalışmalardan bahseden Mutuş, geçen sene çok değerli bir yolculuğa çıktıklarını, bütün alışkanlıkların değiştiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde platformun şekillendiğini söyledi.

İş dünyasında ve Yıldız Holding bünyesinde işi sürdürülebilir kılmanın yolunun insan odaklı çalışmaktan geçtiğini belirten Mutuş, şunları kaydetti:

'Her türlü teknolojiyi getirin, her türlü çözümü sunun, eğer işin odağında insan yoksa o zaman hakikaten yaptığımız işlerin anlamı da değeri de sürdürülebilirliği de yok. O yüzden 2020 yılını aslında bir çeşit milat olarak da aldık ve 2020 yılından itibaren artık işimizin odağında her zaman olan insanı daha da ön plana çıkaracak çalışmalara imza atmaya karar verdik. 2020 yılını 'insana yatırım' yılı ilan ettik, odağımızı bütün çalışanlarımıza ve topluma döndürdük.

2021 yılının mart ayı bizim için dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü 8 Mart'a yaklaşırken özellikle pandemi sürecindeki bütün çalışmalar, bütün istatistikler gösterdi ki bu süreçten iş dünyasında çalışan kadın daha çok etkilendi. Yaşanan süreçte çalışan kadınların üzerine evin yükü, çocukların yükü, eşin yükü, sosyal yük ve bunun üzerine bir de iş yükü gelince kadınların daha da zorlandığını fark ettik. Hatta birtakım istatistiklerden, kadına yönelik şiddet oranlarının Kovid-19 sürecinde, eve kapanılan dönemlerde daha da arttığını gördük. Bunlar, özellikle iş dünyasında kadınların daha rahat, daha güvenilir, daha adil koşullarda çalışabileceği süreçlerin yaratılmasının da önemini ortaya koydu.'

'Dünyanın neresinde olursa olsun kadınların yaşadığı sıkıntılar ortak'

Bu çerçevede geçen yıl mart ayında şirket içerisinde bir çalıştay yaptıklarını hatırlatan Mutuş, Holding bünyesinde bütün şirketleri davet ettiklerini, iş hayatında kullanılan iletişim dilinden kaynaklı sınıflandırmaların global bir sorun olduğunu dile getirdi.

Mutuş, 2 seansta gerçekleştirilen çalıştay kapsamında öne çıkan soru ve sorunlara odaklandıklarının altını çizerek, iş hayatındaki cam tavanları belirlemek adına yapılan bu çalışmadan aldıkları sonuçları ihtiyaç alanlarını belirlemek üzere kullandıklarını anlattı.

Gelen yüzlerce geri bildirimin bir havuzda toplandığını bildiren Mutuş, 'Bizi aslında çok şaşırtan şeylerden bir tanesi, bu havuzda toplanan fikirlerden gördük ki dünyanın neresinde olursa olsun kadınların yaşadığı sıkıntılar ortak. Yani gelen talepler, ihtiyaçlar ya da iyi buldukları bütün uygulamalar da ortak. Yani herkesin iş dünyasında kadının güçlenmesine yönelik beklentileri de örtüşüyor. Bütün gelen bu görüşleri toparladığımızda biz bir çatı oluşturduk. Dedik ki 'evet bizim böyle bir platforma ihtiyacımız var.' Bu platform kapsamında iletişim diline fırsat eşitliğini taşımak için 'İletişim Rehberi' yayımladık.'

'İş dünyasında en ağırlıklı ortaya çıkan sorun; fırsat eşitliği'

Begüm Mutuş, çalıştay sonrası aldıkları geri bildirimlerle önemli bir çalışmanın şekillendiğini anlattı. İş ortamı, söylem ve iş birlikleri ana başlıklarında topladıkları görüşlerin tamamen çalışanlardan gelen yanıtlara göre oluşturulduğunu belirten Mutuş, çalıştayın çıktılarına ilişkin şunları söyledi:

'Mesela iş dünyasında en ağırlıklı ortaya çıkan sorun; fırsat eşitliği. İş dünyasında bir kadın ve bir erkek çalışan var, eşit işe eşit maaş, eşit terfi şansı, eşit işe alım fırsatı, bütün bunları alt alta yazdığımızda karşımıza fırsat eşitliği geliyor. Evet, iş dünyasında kadına bir fırsat eşitliğine ihtiyacımız var. Hem Yıldız Holding içinde yaptığımız çalıştay hem de Uluslararası Çalışma Organizasyonu (International Labour Organization) istatistikleri bunu gösteriyor. Kadın iş dünyasında fırsat eşitliği istiyor. Söylem kısmı, diğer önemli kısımlardan bir tanesi. Bu bir kültürel değişim.

Bir kadının iş dünyasında adil, rahat ve güvenilir koşullarda çalışabilmesi ve onun aynı işi yapan bir erkek çalışana göre aynı fırsatlara sahip olabileceği bir düzene kavuşabilmesi, aslında bir yerde söylemle de başlıyor. Geri bildirimlerde ortaya çıkardığımız bir 'İletişim Rehberi' hazırladık. Diğer taraftan iş birlikleri bizim için önemli, fırsatlar doğurabilecek iş birliklerine bakalım yani biz bu işi 'mış' gibi yapmayalım. Bir sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıksın, hakikaten somut, ölçülebilir, birtakım izlenebilir parametrelerle bu performansı ölçelim istedik. Buna yönelik çok sayıda önemli çalışma yürütüyoruz.'

'Ülker'de müdür ve üstü üst yönetim pozisyonlarının yaklaşık yüzde 33'ünü kadınlar oluşturuyor'

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Mutuş, global dahil bugün Yıldız Holding’in yaklaşık 65 bin çalışanı bulunduğunu ve bunun yaklaşık 25 bininin kadın çalışanlardan oluştuğu belirtti.

İlk yapmak istedikleri çalışmanın kendi karnelerini görmek olduğunu anlatan Mutuş, şöyle devam etti:

'Ne kadarımız yönetimdeyiz, ne kadarımız üst yönetim pozisyondayız, bu görmek. Yıldız Holding bünyesinde yönetim kurulunda Türkiye'de yüzde 12'deyiz, yurt dışı iştiraklerini kattığımız zaman yönetim kurulunda yüzde 20'leri aşıyoruz. Ülker tarafından bir örnek vereyim, Ülker'de müdür ve üstü üst yönetim pozisyonlarının yaklaşık yüzde 33'ünü kadınlar oluşturuyor. Dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz ama yeterli değiliz.

Dolayısıyla burada da en önemli hedeflerden bir tanesi kadın çalışan sayısını artırmak. Aynı zamanda yönetim ve önemli karar alma mercilerinde çalışan kadın sayısını da artırmak gibi birtakım hedefler üzerinde çalışmaya başladık. Özellikle karar alma merciinde çalışan kadın sayısının artması önemli. Kadınların yönetimde ne kadar söz sahibi olduğu ve fırsata eriştiği gibi konuları takip edelim istiyoruz.'

'Eşit işe eşit maaş konusu Yıldız Holding'te bir kurum kültürü'

Begüm Mutuş, yaptıkları diğer önemli bir çalışmanın da eşit işe eşit maaş konusu olduğunu söyledi.

Yıldız Holding bünyesinde bu alanda yapılan uygulamayı incelemek ve çalışabilmek için rehber oluşturduklarının altını çizen Mutuş, bu alanda Yıldız Holding karnesinin başarılı olduğunu, bu konunun uzun zamandır Holding bünyesinde kurum kültürü olarak uygulandığını aktardı.

Mutuş, yeni işe alımlarda yetkinliğe göre kadın erkek arasında eşit işe alım hedeflerinin bulunduğunu, terfilerde fırsat eşitliğinin olduğu bir mekanizmanın kurulması ve yerleşmesinin önemli olduğunu anlattı.

'Tedarik zincirimizde daha çok kadın görmek istiyoruz'

Mutuş, gelecek mart ayında önemli bir çalışmanın lansmanını yapacaklarını, tedarik zincirinde daha çok kadın görme hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Mart ayında açıklanacak rapora ilişkin bilgi veren Mutuş, 'Özellikle kadın girişimciliği konusunda çok büyük sürprizlerimiz olacak. Kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik çok büyük bir iş birliğimiz olacak. Onun heyecanıyla şu anda var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yıl içerisinde belki numerik olarak metriklerde çok büyük ilerleme görmeyebilirsiniz ama bunların hedeflere dönmeye başladığını göreceksiniz.' ifadelerini kullandı.

Mutuş, sahada ve satışta da daha çok kadın görmek için, kadınları sahaya daha fazla adapte edebilmek adına çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni dönemde karar vericilerin davranışlarının da ölçülebilir ve izlenebilir olacağına işaret eden Mutuş, yönetici karnelerinde kaç kadının işe alındığı, kaç kadına terfi şansı verildiği, ne kadarının eğitildiği gibi verilerin bulunacağını söyledi.

'ŞOK'da Ben de Varım' projesiyle ev kadınları gelir elde edebiliyor'

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Yıldız Holding'in bu alandaki taahhüdünden de bahsetti.

Mart ayında 2021 verilerini paylaşacaklarını bildiren Mutuş, mart ayındaki verilerde yaşanan ilerlemenin görüleceğini ve raporlanacağını, ilerleme süreçlerini, ne gibi aksiyonlar aldıklarını her yıl raporlamak üzere bir taahhüt verdiklerini aktardı.

Platform bünyesinde çok sayıda çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Mutuş, ilk olarak yaptıkları çalışmalardan birinin BM Kadın Birimi ile iş birliği yapmak olduğunu, onların Kadını Güçlendirme Prensipleri'ne imzacı olduklarını söyledi.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi adına yürüttükleri çalışmalar ve hedeflerinden bahseden Mutuş, şu an ŞOK'ta uygulanan önemli bir örnek olduğuna dikkati çekti.

Mutuş, 'ŞOK’da Ben de Varım' projesinin ev kadınlarına gelir elde etme fırsatı sunduğunu anlatan Mutuş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Kadınlar evlerinde diktikleri bez çantaları götürüp ŞOK Marketler içerisinde satabiliyorlar. Böylece sattıkları her çantadan para kazanıyorlar. Hatta girişimcilik alanına da teşvik edebilir miyiz bunu zorluyoruz. Her bir ŞOK Market’te var bu uygulama. Son iki senede 15 bin kadına dokunmuşuz. Kadınlar belirli günlerde o hazırladıkları çantaları teslim ediyorlar. Şu anda sadece bez çanta ama projeyi geliştirmek üzere her anlamda çalışıyoruz. ŞOK Grubu belirli aralıklarla mağaza içi duyurularda bulunuyor, camlara asılan posterler vs. var. Sosyal medya hesabından da zaman zaman duyuruyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız, bu işi geliştirmek için büyük bir işimiz var. İnşallah yakın zamanda onun da sürprizini paylaşıyor olacağız. Dolayısıyla her kadının bu fırsata erişmesi, yani gelir getirici bir iş yapabilmesinin önünü açmak hedefindeyiz.'