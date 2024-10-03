Yıldız Holding'den New York'taki BM etkinliğinde fırsat eşitliği çağrısı

Yıldız Holding'in fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağındaki öncü çalışmalarıyla sergilediği liderlik, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi'nde örnek gösterildi. Zirvede, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasında yer alan Holding'i, Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş temsil etti.

Yıldız Holding’in fırsat eşitliği temelli ilham veren çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında belirlenen 2030 hedefleri için iş dünyasının katkısı da masaya yatırıldı.

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Tasarlamak'

Liderler Zirvesi kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Tasarlamak: Eşitlik Hedeflerine Ulaşmak için Pratik Araçlar' paneli düzenlendi. Panelde söz alan Mutuş, "Bu toplantıda, kadınlara ekonomik ve sosyal alanda yeni kapılar açan, onlar için ekonomik değer yaratan bu dönüşümün lideri olarak bulunuyoruz. Çabalarımızın küresel ölçekte takdir görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'in global değerleri arasındaki fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vizyonuyla hayata geçirilen Kadın Platformu'nun çizdiği rotanın pek çok şirket tarafından izlendiğini kaydeden Mutuş, tüm etki programlarının hedefinin kadınların ekonomiye katılımını sağlamak olduğunu aktardı.

Kadın girişimciliğini desteklemeye dair uzun soluklu projeler

Tüm çalışanlar arasında kapsayıcılık ve çeşitlilik kurum kültürünü yaygınlaştırmanın önemine de değinen Mutuş, "Dünya genelindeki şirketlerin üçte birinden fazlası kadınlara ait olmasına rağmen söz konusu işletmelerin küresel satın alma pazarına erişimi çok düşük. Sürdürülebilir bir geleceğin kadınların küresel iş gücüne ve ekonomiye katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilerin ve değer zincirindeki kadınların desteklenmesini, kadınların ekonomiye katılımını artırmanın en önemli yollarından biri olarak görüyoruz. 2022'den beri BM Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı'nın (WEA) stratejik ortaklarından biriyiz ve tüm şirketlerimizde kadın girişimciliğini desteklemek için uzun soluklu projeler yürütüyoruz. Bu önemli zirvede bulunmamızın amacı da Kadın Platformumuz çatısı altında yürüttüğümüz sosyal etki odaklı çalışmalarımızla hem diğer kurumlara ilham vermek hem de dünya liderlerine fırsat eşitliğine yönelik harekete geçme çağrısında bulunmak" dedi.