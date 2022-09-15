Yıldız Holding'den sürdürülebilirlikte stratejik yol haritası

Yıldız Holding, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önde gelen etkinliklerinden Sustainable Brands Turkey kapsamında düzenlediği "Bu Dünya Bizim Yaklaşımıyla Sürdürülebilirlik Yolculuğu" panelinde yeni sürdürülebilirlik taahhüt ve hedeflerini açıkladı.

Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Köşe Yazarı Didem Eryar Ünlü’nün yaptığı panele; Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar katıldı.

Yıldız Holding, iklim kriziyle mücadele için şirketlerin operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkiyi en düşük seviyeye indirmeyi ve tüm değer zincirinde doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

2050 yılına kadar "Net Sıfır" hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak üzere somut adımlar atarken şirketlerinin tamamında enerji verimliliğini artıran uygulamalara, teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarına devam ediyor. Yıldız Holding net sıfır yolculuğunda tüm grup şirketlerine rehberlik ederken, bu dönüşümü kolaylaştırmak için destek veriyor.

Şirketlerin değer zinciri boyunca paydaş refahına odaklı, kapsayıcı, gelecekle uyumlu, iyi ve sağlıklı yaşamı önceliklendiren bir iş modeline yatırım yapmaları için destekleyici, dönüştürücü ve güçlendirici bir katkı sağlanması da hedefleniyor.

Yıldız Holding’in güncellediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında ayrıca stratejik tedarikçilerin tümünün "Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası"na uyumunu sağlamak, tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmaya odaklanmak, yönetimdeki kadın temsilini güçlendirmek, eşit işe eşit ücret prensibini benimsemek ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021 yılına oranla iki katına çıkarmak yer alıyor.

Yeni sürdürülebilir yol haritalarına ilişkin açıklama yapan Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulma konusunda özel sektörün sorumluluk payının giderek arttığını vurguladı.

Eskil, "Yıldız Holding olarak sürdürülebilirlik çerçevesi dahilinde amacımız, bugün ve gelecek için yönettiğimiz portföyün çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli risklerini bertaraf etmek ve bu çerçevede paydaş, hissedar ve yatırımcı perspektifinden değer yaratabilmek. Bunun için dünyayı korumak, değer zinciri boyunca paydaşların refahına odaklanmak ve güçlendirmek, sorumlu ve sürdürülebilir ürünler ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilere alternatifler sunmak gibi üç ana odak noktamız var. 'Bu Dünya Bizim' mottomuzla bu üç odak çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi yenilikçi bir bakış açısıyla, değişen dünya ve iş koşullarını gözeterek ve somut hedefler belirleyerek güncelledik." değerlendirmesinde bulundu.

"Fırsat eşitliği yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı arzu ediyoruz"

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği temelli bir dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla geçen yıl "Yıldız Holding Kadın Platformu"nu hayata geçirdiklerini ifade etti.

Mutuş, "Bu platformla her şeyden önce kadın çalışanlarımıza yönelik rahat ve güvenli çalışma koşulları sağladığımız fırsat eşitliği temeline dayalı yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı ve bu yaklaşımı tüm şirketlerimizde belli bir program etrafında şekillendirmeyi arzu ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar da Ülker’de kuruldukları günden bu yana "israfsız şirket" modeliyle faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Aybar, "2014 yılında, sürdürülebilirlik çalışmalarımız için 'çevre', 'değer zinciri', 'çalışanlar', 'inovasyon', 'liderlik ve 'toplumsal sorumluluk' başlıkları altında belirledikleri uzun vadeli hedeflerle çalışıyor, doğaya, insana saygılı üretime özen gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "2014’ten bu yana karbon salım artışımı olmadan büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimizi belirlerken, su ve enerji verimliliği, gıda israfının engellenmesi ve sürdürülebilir ham madde tedariki konuları temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2025 yılında Ülker’de kullanılacak tüm plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını amaçlıyoruz. Sürdürülebilir hammadde tedarikinde önemli projemiz Aliağa bisküvi buğdayında tohum yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik sürecinin parçası yapmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği, gıda israfının engellenmesi, sürdürülebilir ham madde tedariki, su riskleri konuları temel önceliklerimiz arasında yer alacak."