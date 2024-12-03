Yıldız Holding'den yeşil dönüşüm adımı: Aytaç Gıda'nın Çankırı'daki GES'i devreye alındı

Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda'nın Çankırı Çerkeş'teki Chint Green Energy işbirliğinde Yap-İşlet iş modeliyle devreye alınan 6 MWp arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali projesinde, yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karbonsuzlaşma kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Aytaç Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Çetin, hizmete giren GES projesi ile ilgili, "Çankırı Çerkeş'teki fabrika sahamızda kurulan Güneş Enerjisi Santrali'mizle de yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunu engelleyerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz. Enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamalarımızla iştiraki olduğumuz Yıldız Holding'in 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.