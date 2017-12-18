Yıldız Kalıp, yerli otomobil projesinin sac parçaları ile gövde üretimine talip

18 Aralık 2017

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL (DÜNYA)- Ar-Ge merkezlerinde otomotiv sektörüne yönelik sac parçaları ve kalıp gibi dış aksamlara yönelik katma değerli üretim yaptıklarını anlatan Yıldız Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Yıldız, “Avrupa’daki lüks markaların gövde ve kaporta kalıplarını üretirken, Türkiye’de de birçok yerli ana sanayiye araç gövde parçalarını kaynak montajlı olarak üretiyoruz. Bu alanda yerli otomobil projesinde de Yıldız Kalıp olarak gerekli alt yapıya sahibiz” diye konuştu.

Otomobilde geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu vurgulayan Yıldız, “Üretilecek yerli otomobilin bütün parçaları kaportasından kalıp üretimine kadar her anlamda yüksek teknolojili bir ürün olmalı” dedi. Avrupa pazarına sundukları katma değerli projelerden dolayı teşekkür belgesi aldıklarını anlatan Yıldız, “Kalıpçılık sektöründe göstermiş olduğumuz bu başarılarla ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyla edindiğimiz tecrübeyi yerli otomobil projesinde de görev alarak aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

Ciroda yakaladığı ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyor

2018’de cirosal olarak 44 milyon euro'yu hedefleyerek yüzde 18’lık artışı planladıklarını anlatan Yıldız, gerek yurtiçi parça imalatı, gerekse yurtdışı kalıp imalatı noktasında vermiş oldukları teklif süreçlerinin cirolarına olumlu anlamda katkı sağlayacağını bildirdi. Yıldız, “2017 ciromuz hedeflenen bütçe rakamından yüzde 5.24 azalarak 37 milyon euro olarak gerçekleşecek. Bu değişimde kurun etkisi öne çıkarken geçen yıla göre ciroda yüzde 25’lik bir yükseliş yakaladık” dedi. Bu yıl otomotiv yan sanayisinde dünyada önde gelen markalara seri parça üretimi yaptıklarını anlatan Yıldız, “İç pazarda kendilerine teslim ettiğimiz seri imalat parçalarını mevcut firmaların yurtdışında bulunan merkezlerine de sevk ediyoruz” dedi.

Çoğalan ihtiyaçlara bağlı olarak kapasite artışına gitti

Topkapı’da küçük bir atölyede 1969 yılında faaliyete başladıklarını anlatan Cemil Yıldız, bugün 80 beyaz ve 420 mavi yaka olmak üzere toplamda 500 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Müşteri portföyündeki genişlemeye bağlı olarak hacimsel anlamda da büyüdüklerini ifade eden Yıldız, “1979 yılında Avcılar´da 2 bin 500 metrekarelik ilk fabrika binamızda faaliyet göstermeye başladık. İlerleyen yıllarda 8 bin 500 metrekarelik alanı da bünyemizde dahil ederek Avcılar’daki tesisimizi genişlettik. Çoğalan ihtiyaçlara cevap vermek üzere de 2006 yılında 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip şu anki modern tesisimizde firma olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Otomotiv ihracatındaki ivme olumlu anlamda yansıdı

Otomotiv ihracatında yakalanan ivmenin kendilerine olumlu yansıdığını ifade eden Yıldız, “Geçen yıl yakalanan bu ivmeden firma olarak biz de nasibimizi aldık. Artışın yakalandığı dönemde Yıldız Kalıp olarak üretimimiz yüzde 19 artış gösterdi. 2016 yılı ciromuz 29 milyon 717 bin 932 euro olarak gerçekleşti. 2017 ciromuzun ise yüzde 25’lik bir artışla yaklaşık 37 milyon euro olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2016 yılını iş planımızdan yüzde 3.28’lik bir sapma ile gerçekleştirdik” dedi. Yıldız, 2017 ihracat cirosunun 4 milyon 768 bin 395 euro olarak gerçekleşeceğini belirterek, “Geçen yıla göre ihracat cirosunda yüzde 900 civarında artış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz” dedi. Üretim ve cirodaki artışta Ar-Ge’ye yapılan yatırımların etkili olduğunu bildiren Yıldız, “Kurulan Ar-Ge merkezimizdeki çalışmaların ve TÜBİTAK projelerinin faydasını cirosal olarak kısa zamanda gördük” diye konuştu.

Önerilere bağlı olarak katma değeri yüksek ürünler üretiyor

Müşterilerden gelen talepler ve öneriler doğrultusunda piyasaya katma değeri yüksek ürünler sunduklarını ifade eden Yıldız, “Firmamız, yarım asra yaklaşan süredir ana otomotiv sanayi fabrikaları için kalıp, makine, robotlu kaynak otomasyon hücrelerinin tasarımı ve üretimi ile sac işleme mühendisliğini yürütmekte ve basit parçalardan komplike montajlara kadar sac metal ve katma değerli montaj konusunda tek adımlık çözümler sunmakta” dedi.

İhracatta başta Almanya olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Rusya, Kuzey Amerika ve Fransa gibi ülkelerin yer aldığını anlatan Yıldız, “Almanya’ya kalıp imalatı yapıyoruz. İhracat ciromuzun büyük bir kısmını kalıp imalatı oluşturmaktadır. Kalıp imalatında proje bazlı sipariş usulü çalışmalarımız var. Çek Cumhuriyeti, Rusya, Kuzey Amerika ve Fransa gibi ülkelere ise preslerde basılan sac malzemeleri alanında ihracatımızı var” diye konuştu.

AR-GE çalışmaları sonucunda otomasyonlu sistemine geçiş

2013 yılında Ar-Ge merkezlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendiğini ifade eden Yıldız, burada yapılan çalışmaların hem ürün portföyüne hem de otomasyonlu sisteme geçiş konusunda önem arz ettiğini söyledi. Yıldız, “TÜBİTAK ve SAN-TEZ projelerimiz başarıyla tamamlandı. Mevcut projelerin bir kısmı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ar-Ge merkezimizde yapılan bir projemiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından örnek seçildi. Konuyla ilgili bize ‘Teşekkür Belgesi’ verildi. Projelerle ilgili 3 tanesi tescillenmiş 22 adet patent başvurusu ve makale yayını yapıldı” dedi.