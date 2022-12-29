Yıldız, Ufuk Avrupa'ya ev sahipliği yaptı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ufuk Avrupa Programı uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı. 2021-2027 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanlarında yürütülecek projelere hibe ve teknik destek sunmayı amaçlayan Ufuk Avrupa; iklim değişikliğine uyum, toprak sağlığı ve gıda, dijital teknolojiler gibi konu başlıkları altındaki yenilikçi çalışmaları destekliyor.

Ufuk Avrupa Programı’nın Yıldız Holding için farklı alanlarda iş birliği fırsatlarına açık bir program olduğunu belirten Mehmet Tütüncü “İnovasyon ve Ar-Ge’ye sürekli yatırım yaparak iş kollarımızı geleceğe hazırlamayı, amaç odaklı iş modelleri ve ürünlerle müşterilerimize sürdürülebilir alternatifler sunmayı, rekabette güçlenmeyi ve bunu yaparken pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise “Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge programı. Türkiye olarak bu programın parçasıyız” dedi.